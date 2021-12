Le avventure della seconda stagione della soap opera di origini turche Love is in the air, sono entrate nel vivo già da qualche giorno per la felicità dei telespettatori. Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nella puntata che andrà in onda su Canale 5 il 7 dicembre 2021, raccontano che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) rimarrà senza parole quando Eda Yildiz (Hande Erçel) gli dirà di non volerlo vedere mai più e di mettersi in viaggio per tornare da dove è venuto, ovviamente senza di lei.

Anticipazioni Love is in the air, puntata 7 dicembre: Serkan si sfoga con la madre in cerca di un consiglio

Nella puntata dello sceneggiato (nato con il titolo Sen Çal Kapımı) in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 7 dicembre, Eda durante una romantica cena a lume di candela con Serkan lo spiazzerà, ordinandogli di partire il giorno seguente e di non rimettere più piede a Sile, avendolo aspettato invano per molto tempo. Nonostante rimanga parecchio deluso dall’atteggiamento di colei che non ha smesso di amare, il facoltoso imprenditore non demorderà, sperando ancora di poterla avere al proprio fianco.

A questo punto Bolat, ancora sconvolto dalla richiesta della giovane Yildiz, si recherà dalla madre Aydan (Neslihan Yeldan) per sfogarsi ma soprattutto per farsi dare un consiglio: in tale circostanza Serkan rischierà di vedere Kemal (Sinan Taymin Albayrak) nascosto nel bagno della stanza dell’albergo della madre, in quanto vuole evitare di essere sorpreso da lui.

Melek finge di essere la madre di Kiraz, Aydan rimane a Sile per tenere d’occhio Eda

Intanto Melek (Elçin Afacan) continuerà a essere di fondamentale aiuto per la sua migliore amica Eda: questa volta la ragazza per impedire a Serkan di scoprire di essere il padre di Kiraz (Maya Başol) quando la piccola si avvicinerà alla madre, dichiarerà di fronte a tutti che è figlia sua e di Burak: a sorpresa la bambina porterà avanti tale messincena nel migliore dei modi, visto che saprà stare al gioco.

Per concludere Aydan per poter rimanere a Sile come il figlio e controllare ogni movimento di Eda, si offrirà di occuparsi della cura dell’arredamanento dell’albergo: ad accogliere la proposta della signora Bolat ci penserà propro Deniz, la proprietaria della struttura, che sarà parecchio entusiasta di assurmerla al suo servizio.

Il segreto di Eda verrà a galla? Serkan riuscirà a scoprire che in realtà Kiraz è frutto dell’amore tra lui e la giovane Yildiz? Questi aspetti verranno approfonditi nelle puntate successive.