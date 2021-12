Sale a quota quattro il numero di personaggi famosi che non parteciperanno al Grande Fratello Vip nonostante fossero nella lista "ufficiosa" dei nuovi concorrenti.

Dagospia fa sapere che neppure Vera Gemma varcherà la porta rossa di Cinecittà nelle prossime settimane e, per lei come per gli altri "respinti", le motivazioni del dietrofront degli autori non sono state rese note. Tra meno di sette giorni, inoltre, i veterani del cast dovrebbero comunicare la loro decisione sul prolungamento fino a marzo: restare o ritirarsi dal gioco.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello Vip 6

Da quando Mediaset ha ufficializzato lo slittamento della finale del Grande Fratello Vip da metà dicembre a marzo 2022, sono ricominciati i casting per i nuovi concorrenti della sesta edizione.

Fino ad oggi, sono subentrati al gruppo solamente quattro vipponi: Maria Monsè, Patrizia Pellegrino che è già stata eliminata, Biagio D'Anelli e il duo Valeria Marini e Giacomo Urtis (che gareggiano insieme).

Gli ingressi nella casa più spiata d'Italia, però, non sono finiti: dopo che i veterani del cast decideranno se rimanere oppure abbandonare in seguito al prolungamento del reality di tre mesi, ricomincerà il via vai dalla porta rossa di Cinecittà.

Tra le celebrità che dovrebbero partecipare al format di Canale 5 a partire dalle prossime settimane, spiccano due attori che non sono mai stati accostati al programma prima d'ora, quindi due vere e proprie novità.

I no della produzione del Grande Fratello Vip

Per alcuni personaggi famosi che stanno per entrare nella casa del Grande Fratello, altri hanno solamente sfiorato il sogno.

Negli ultimi giorni, infatti, sono circolare parecchie indiscrezioni sui "no" che la produzione del reality avrebbe detto a celebrità già certe di partecipare alla sesta edizione.

I primi ad essere stati respinti dopo un periodo di quarantena in hotel, sono Giulio Raselli e Giulia Cavaglià. Gli ex tronisti di Uomini e Donne, infatti, avevano iniziato l'isolamento preventivo in vista del debutto tra le mura di Cinecittà ma, quando mancava pochissimo al loro ingresso, sono stati rispediti a casa. Non si conoscono ancora le motivazioni di questo ripensamento degli addetti ai lavori, anche perché i due ragazzi non si sono mai esposti pubblicamente per spiegare cosa è veramente successo tra loro e la produzione Mediaset.

Novità in arrivo al Grande Fratello Vip

Anche Ferdinando Giordano ha dovuto interrompere la quarantena pre reality e, stando a quello che ha dichiarato il giornalista Gabriele Parpiglia, ci sarebbero motivazioni serie dietro all'improvviso ripensamento della produzione del GF Vip.

Oggi martedì 7 dicembre, Dagospia ha lanciato un'altra indiscrezione sull'ennesimo personaggio famoso che avrebbe dovuto partecipare al format di Canale 5, ma che sarebbe già stato rimpiazzato.

"Sul tavolo continuano ad esserci trattative con diversi vip, ma una si è un po' arenata. Vera Gemma non entrerà più, è saltata in extremis", si legge sul web il giorno dopo la venticinquesima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini.

Stando ai rumor che sono stati riportati dal blog di Roberto D'Agostino, a sostituire l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi dovrebbe essere l'attrice e showgirl Eva Grimaldi.

Il numero di nuovi concorrenti del Reality Show, comunque, dipenderà da quanti inquilini lasceranno il gioco dopo aver saputo che la trasmissione è stata allungata fino a marzo 2022: ad oggi, hanno detto di volersi ritirare Manuel, Aldo, Davide, Francesca e Carmen.