A catturare l’attenzione dei telespettatori nei nuovi episodi dello sceneggiato Una vita in onda su Canale 5, prossimamente sarà soprattutto la perfida Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

La darklady metterà in atto la sua vendetta contro il marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), dopo essere finita in carcere con l’accusa di essere la responsabile del decesso di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Anticipazioni Una vita: Genoveva arrestata dopo aver ammesso di aver ucciso Marcia

Genoveva vivrà un calvario dopo essere caduta in una trappola architettata dal marito Felipe, Santiago, Laura e Mendez.

Dagli spoiler si evince che tutto inizierà quando Alvarez Hermoso, una volta uscito dal coma, assicurerà a Salmeron di non avere alcun ricordo di quanto accaduto negli ultimi anni della sua vita, avendo perso la memoria.

Successivamente sia l’avvocato e la darklady verranno sequestrati da Becerra: quest'ultimo si servirà della complicità della domestica Alonso e del commissario Aurelio che soltanto dopo aver fatto confessare la verità a Genoveva sulla morte di Marcia mostreranno la loro identità.

Salmeron a questo punto ammetterà di essere l’assassina della brasiliana e verrà arrestata.

Salmeron rischia la condanna, Casilda su tutte le furie con la moglie di Alvarez Hermoso

Dopo un salto temporale Salmeron si troverà ancora in carcere in attesa della sentenza del giudice.

La donna assicurerà di non aver ucciso Marcia e di aver detto una menzogna soltanto per impedire a Santiago di uccidere suo marito, mentre Mendez sarà certo che Genoveva questa volta non potrà sfuggire alla sua condanna.

A questo punto quest’ultima inviterà Ramon a farle visita in prigione, per capire quando è venuto a conoscenza del fatto che suo marito ha inscenato la sua amnesia e per dirgli di essere decisa a vendicarsi.

La situazione finirà per complicarsi per Genoveva, quando Alvarez Hermoso racconterà la sua vera storia su un giornale, mettendola in cattiva luce ancor di più. Fortunatamente Mendez eviterà a Felipe di andare a trovare la moglie salvandogli la vita, poiché troverà la stessa in possesso di un'arma che si era preparata per farla pagare all’avvocato.

A questo punto Genoveva scriverà una lettera al marito con cui gli chiederà perdono e una per il re di Spagna. Casilda nel contempo manifesterà tutto il suo odio a Salmeron per aver ucciso la sua amica Marcia. Non mancherà molto per assistere a uno scontro acceso tra Genoveva e la domestica di Rosina: in tale circostanza la darklady dimostrerà di non avere alcun senso di colpa per il delitto compiuto.