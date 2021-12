Prosegue l'appuntamento con Love is in the air, la soap del pomeriggio di Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 13 al 17 dicembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende della coppia Eda-Serkan: i due si ritroveranno a trascorrere del tempo insieme mentre la ragazza penserà seriamente di confessargli tutta la verità sulla loro bambina.

Eda vuole confessare tutta la verità a Serkan: trame Love is in the air 13-17 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air previste fino al 17 dicembre, rivelano che Eda su richiesta di Burak passerà in rassegna gli ultimi anni trascorsi al fianco di Serkan: dalla malattia fino ad arrivare all'allontanamento definitivo.

Intanto, però, Eda sembrerà sempre più convinta nel voler manifestare a Serkan tutta la verità su quello che è accaduto nelle loro vite e vorrà farlo attraverso una lettera.

Melek riuscirà a trovare la lettera prima che lo faccia Serkan, pensando che Eda abbia voluto dire all'architetto che Kiraz è sua figlia, prenderà la missiva e si recherà da Ayfer. In seguito, decideranno insieme, di informare l'architetto e metterlo così al corrente della verità dei fatti.

Serkan organizza una cena da solo con Eda

E poi ancora, le trame delle prossime puntate di Love is in the air dal 13 al 17 dicembre 2021, rivelano che con la scusa di discutere su delle questioni di lavoro, il giovane Bolat inviterà Eda nel suo ufficio.

In realtà, Serkan ha mandato via tutti i dipendenti e collaboratori con il solo scopo di poter stare da solo con la donna: dopo qualche imbarazzo iniziale, i due si lasceranno andare e troveranno il modo per sciogliersi e ritrovare di nuovo il feeling e la sintonia di un tempo dal punto di vista lavorativo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air rivelano che Serkan deciderà di organizzare una cena in ufficio.

Serkan pazzo di gelosia: anticipazioni Love is in the air 13-17 dicembre

In questo modo, infatti, l'architetto spera di poter tentare un approccio con la donna e cercare così di rimettere in sesto il loro rapporto. Peccato, però, che questo momento di grande feeling verrà interrotto da una telefonata della figlia di Eda.

Serkan, però, non sa chi è l'interlocutore di Eda e crederà che le parole dolci della donna siano rivolte ad un uomo.

Per questo motivo, nel momento in cui la riaccompagnerà in Hotel, l'architetto si lascerà andare ad una vera e propria scenata di gelosia nei confronti della donna.

A questo punto Eda, esortata anche da Ayfer e Melek, comincerà a riflettere sulla possibilità di dire tutta la verità a Serkan sulla figlia. Troverà il coraggio per farlo realmente? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera di Canale 5.