Cambia la programmazione pomeridiana Mediaset. Le novità riguarderanno in primis la soap opera Love is in the air, la quale subirà delle modifiche legate alla durata complessiva nel pomeriggio della rete ammiraglia. Ad approfittarne di questa situazione, invece, sarà Barbara d'Urso che con il suo talk show Pomeriggio 5, guadagnerà circa dieci minuti in più rispetto alla formula attuale.

Ridotta la soap Love is in the air: nuovo cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset prevede che da lunedì 6 dicembre, ci saranno delle modifiche legate alla seconda parte del daytime pomeridiano.

Alle 14:45 è confermatissimo l'appuntamento con Uomini e donne, seguito poi dal daytime di Amici 21 e da quello del Grande Fratello Vip 6.

Alle 17:00 ci sarà spazio per l'appuntamento con la soap Love is in the air, la quale però sarà ridotta di dieci minuti rispetto all'attuale durata in daytime.

L'episodio quotidiano della soap con protagonisti Eda e Serkan sarà in onda fino alle 17:25 circa, quando poi la linea passerà a Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5 recupera spazio nel daytime di Canale 5

Rispetto all'attuale programmazione, quindi, Love is in the air non chiuderà più alle 17:35 e di conseguenza il talk show condotto da Barbara d'Urso acquisterà dieci minuti nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Una scelta che, probabilmente, è dovuta agli ascolti decisamente bassini che la soap turca sta registrando nel corso dell'ultimo periodo di messa in onda.

La media, infatti, si è assestata sulla soglia del 13-14% di share con circa 1,7 milioni di spettatori medi a settimana. Numeri che non permettono alla rete ammiraglia Mediaset di avere la meglio nella gara ascolti, dato che la Vita in diretta su Rai 1 riesce a battere costantemente sia la soap e poi a seguire anche Pomeriggio 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Situazione ancora più grave per il talk show di Barbara d'Urso che, nel corso delle ultime puntate è stato tallonato più volte non solo da Rai 1 ma anche dal programma Geo trasmesso su Rai 3 nella fascia pomeridiana.

Stop Uomini e donne e Amici 21: cambio programmazione 8 dicembre

E poi ancora, da segnalare anche le novità riguardanti la giornata di mercoledì 8 dicembre, dove ci sarà un cambio programmazione anche nella prima parte del pomeriggio.

Per la prima festa del Natale, infatti, salterà l'appuntamento con Uomini e donne e quello con Amici 21. Le trasmissioni di Maria De Filippi non saranno trasmesse nella consueta fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:40 circa, va saranno sostituite da un film a tema natalizio.

La programmazione di Canale 5 tornerà ad essere quella usuale a partire dal 9 dicembre col ritorno di Uomini e donne e Amici 21.