Andrea Nicole è al centro delle polemiche dopo quanto accaduto nella registrazione di Uomini e donne del 30 novembre. Dalle anticipazioni si è venuti a sapere che la tronista ha violato le regole del programma facendo la sua scelta dietro le telecamere, all'insaputa della redazione. Gli utenti, soprattutto sui social, l'hanno presa di mira non condividendo questa sua scelta e ora, a difendere la ragazza, ci ha pensato un suo amico che ha voluto rispondere ai tanti haters, ricordando come la tronista abbia scelto da donna libera.

Andrea Nicole fa la sua scelta violando il regolamento di U&D

Il percorso di Andrea Nicole a Uomini e donne sembrava essere uno di quelli più belli di queste ultime stagioni, ma qualcosa è cambiato proprio in dirittura finale. Stando alle anticipazioni riguardanti la registrazione dello scorso 30 novembre, si è venuti a sapere che la tronista ha spiazzato tutti, entrando in studio mano nella mano con Ciprian. Dunque, la ragazza ha fatto la sua scelta, ma non come il pubblico è abituato a vedere. Nel dettaglio, lei e Ciprian si sono incontrati di nascosto la sera precedente, passando poi anche la notte insieme. Sarebbero poi giunti in studio a cose già fatte. Né la redazione, né tantomeno Maria De Filippi erano al corrente di quanto accaduto tra loro.

I due hanno quindi palesemente violato il regolamento del programma, scatenando una gran quantità di polemiche. Prima tra tutte l'ira di Gianni Sperti, il quale ha insultato la nuova coppietta.

L'amico di Andrea Nicole la difende: 'L'amore uno schema non ce l'ha'

Da quanto si apprende, Gianni Sperti ci sarebbe andato giù pesante con Andrea Nicole, tanto da farla finire in lacrime.

La nuova coppia sarebbe poi uscita dallo studio di U&D con la coda tra le gambe. Quanto accaduto nella registrazione ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando un vespaio di polemiche. Moltissimi gli utenti che hanno criticato Andrea Nicole, alcuni con educazione, altri meno. A fronte di tutto questo polverone, nelle ultime ore è intervenuto sui social un amico della tronista, il quale ha voluto prendere le difese di Andrea Nicole.

Nel dettaglio, il ragazzo ha voluto mandare un messaggio a tutte quelle persone che hanno insultato e scritto cose pesanti alla tronista ricordando che: "L’amore invece uno schema non ce l’ha".

L'amico difende la scelta di Andrea Nicole a U&D: 'Va rispettata'

L'amico ha poi invitato tutti ad aspettare la messa in onda della puntata prima di giudicare. Non si sa ancora di preciso quando verrà trasmessa la puntata incriminata, ma non dovrebbe mancare molto. Nell'attesa, l'amico ha ricordato come Andrea Nicole abbia fatto un percorso coraggioso e, anche se la conclusione non è stata secondo la scaletta del programma, lei ha scelto da libera e quindi la sua scelta va rispettata. A chi invece, ha accusato Andrea Nicole di aver ingannato la redazione, l'amico ha così replicato: "Ciò che si vede da casa non ha nulla a che fare con le dinamiche che accadono dietro le telecamere", aggiungendo: "Lo spettacolo è spettacolo, la vita vera è altra".