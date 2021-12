Nella puntata di Love is in the air di lunedì 20 dicembre, Aydan sarà talmente impegnata a spettegolare sul conto di Eda, che rischierà di perdere il suo Kemal. Intanto Engin inizierà ad avere i primi sospetti in merito al fatto che Kiraz non sia la figlia di Melo.

Aydan e Seyfi spiano Eda e Burak

Dopo il tentativo fallito della lettera, Aydan deciderà di rimandare e non svelare subito a Serkan la verità in merito alla storia d'amore che sta intrattenendo con Kemal. La donna non vede il figlio di buon umore, visto che Eda è rientrata nuovamente nella sua vita, e dentro di sé spererà che Serkan possa intraprendere una relazione amorosa con Deniz.

Seyfi non sarà dello stesso parere, infatti secondo lui i due ragazzi dovrebbero darsi una seconda chance, in fin dei conti l'assistente di mamma Bolat ha sempre avuto un debole per Eda.

Aydan, però, non sarà l'unica a non voler la coppia di nuovo insieme, infatti anche Ayfer avrà paura che sua nipote possa soffrire di nuovo, per questo vorrebbe che scegliesse di avere al suo fianco un uomo come Burak, che le vuole bene, ma soprattutto è tanto affezionato a Kiraz.

Aydan mente a Serkan sulla sua storia con Kemal

Le bugie dette da Eda, per non far sapere a Serkan che è il padre di Kiraz, continueranno a portare dei fraintendimenti. Infatti la ragazza si troverà nel ristorante in compagnia di Burak: il periodo che sta attraversando non è dei migliori e il ragazzo cercherà di darle tutto il suo conforto, per questo a un certo punto le prenderà la mano.

I due, però, verranno avvistati da Aydan, che subito penserà che il "marito" di Melo in realtà abbia una storia anche con Eda, per questo correrà subito a parlare con Serkan.

Gli racconterà che Burak è interessato a Eda e che ha visto Melo flirtare con altri uomini. La conversazione, però, verterà tutta su Aydan, in quanto Serkan le dirà di aver capito che forse c'è qualcosa tra lei e Kemal, in quanto spesso gli ha visti insieme.

Se la donna si difenderà dicendo che è stata solo una coincidenza, il figlio le farà notare che queste "coincidenze" vanno avanti da cinque anni. Quindi le darà l'opportunità di essere onesta con lui: sta o non sta con Kemal? La donna dirà di no e tutto accadrà sotto gli occhi di Kemal, che assisterà a tutta la conversazione.

Senza dire una parola, l'uomo se ne andrà via.

I sospetti di Engin

La verità su Kiraz rischierà sempre di più di venire a galla, infatti durante un incontro tra Piril, Engin, Can e Kiraz, quest'ultima si rivolgerà verso la mamma dell'amico e le dirà: "Piril, Can può stare con me?". Dopo questa domanda Engin rimarrà molto sorpreso, come mai la piccola a tutta questa confidenza con Piril? È come se la conoscesse da tempo.

Piril cercherà di deviare tutti i dubbi del marito dicendo che Kiraz è una bambina molto intelligente, ma Engin comincerà a sospettare qualcosa, crederà che la piccola sia figlia di Eda?