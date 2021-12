Sebbene le ultime dichiarazioni di Belen Rodriguez siano volte a negare una rottura con Antonino Spinalbese, i fatti sembrano proprio smentire la showgirl argentina. I due sono sempre più distanti e sembrerebbero vivere delle vite separate: la coppia, o ex coppia a questo punto, non compare più insieme sui social da diverso tempo e in più adesso la 'paparazzata' di Gente mette in evidenza che l'hair-stylist non abita più in casa di Belen e si vede con lei solo per gestire la piccola Luna Marì che ha solo 5 mesi di vita.

Antonino e Belen sempre più distanti

Belen e Antonino non starebbero più insieme: che tra i due ci sia qualcosa che non va è evidente da ormai diverso tempo. Solo qualche giorno fa Spinalbese è stato ricoverato in ospedale e anche in quel caso di Rodriguez neanche l'ombra. Dal canto suo, la showgirl con tutta la sua famiglia viveva giorni di relax e felicità in montagna immortalate sui social. Tra i decori di Natale dell'argentina presenti tutte le iniziali nei cuscini a tema tartan, tutte tranne quelle dell'hair-stylist. Insomma, piccoli indizi che alla luce di come i due in precedenza hanno vissuto la loro relazione fanno pensare alla rottura o almeno a una profonda crisi.

A confermare questa triste ipotesi adesso si è aggiunto il settimanale Gente che ha mostrato delle foto di Spinalbese che gira per un parco di Milano con la carrozzina di sua figlia Luna e un amico.

Quest'ultimo ha fatto anche qualche scatto all'hair-stylist: le foto che compaiono sui social non sono quindi scattate da Belen. Dopo la passeggiata, sempre secondo quanto documentato dal magazine, Antonino ha portato Luna a casa della Rodriguez e anche lui è salito in casa della showgirl.

Vita da genitori separati

Antonino, però, non si sarebbe trattenuto a casa della argentina: la rivista, infatti, ha affermato di aver contatto amici di Spinalbese che avrebbero riferito che lo spezzino ha subito lasciato casa di Belen per dirigersi verso la sua nuova dimora.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma, i contatti tra Belen e Antonino si sarebbero ridotti alla gestione di Luna: i due si vedrebbero in qualità di genitori separati.

La separazione tra Belen e Antonino sarebbe avvenuta per via di divergenze caratteriali, legate all'incapacità di gestire la vita quotidiana e la genitorialità. Dopo i primi momenti di 'luna di miele', i due sono divenuti genitori a meno di un anno dall'inizio della loro frequentazione: secondo i retroscena rivelati prima da Chi e poi da Gente, Spinalbese e Rodriguez non avrebbero retto alle responsabilità derivanti dall'arrivo di Luna. Nulla è impossibile, ma al momento che tra i due possa scoppiare la pace nuovamente sembra alquanto improbabile.