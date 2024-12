Nelle prossime puntate di Tradimento, Yeşim avrà un solo obiettivo: far divorziare Tarik e Güzide. Sarà talmente disperata che arriverà ad aggredire quest'ultima, cosa che non piacerà a Tarik, che la lascerà. Non sarà l'unico problema che Yeşim dovrà affrontare, visto che, mentre si troverà per strada, verrà aggredita e scippata da due uomini in moto, che la trascineranno per diversi metri. Sconvolta e ferita, la donna rimarrà a terra, con i passanti che la soccorreranno.

Yeşim fuori controllo: affronta Güzide in tribunale e finisce nei guai

Non sarà proprio un bel periodo per Yeşim durante le prossime puntate di Tradimento.

Anche se Tarik sembra ormai propenso a passare il resto della vita con lei e Öykü, Yeşim vorrà sposarlo al più presto, credendo che a impedirglielo sia Güzide, la moglie del suo "Murat" (lei continuerà a chiamarlo con il falso nome che Tarik ha usato durante la loro storia d'amore).

Yeşim penserà che Tarik non sia in grado di dare un taglio alla sua vecchia vita. Deciderà quindi di affrontare Güzide in tribunale, arrivando persino a metterle le mani addosso. Güzide non reagirà e Yeşim verrà portata via dalla sicurezza, che allerta Tarik. Yeşim racconterà una visione un po' distorta di ciò che è successo, dicendo che è stata Güzide a provocarla.

Tarik lascia Yeşim

Accecato dalla rabbia, Tarik andrà a casa di Güzide per affrontarla, accusandola di essere il "diavolo" in persona.

Tutto accadrà davanti a Ozan e Oylum, che non accetteranno l'atteggiamento del padre. Solo un video sui social farà capire a Tarik come sono andate realmente le cose.

Qualcuno ha ripreso con il telefono la lite tra Güzide e Yeşim, mostrando chiaramente che la provocatrice è quest'ultima. Tarik andrà su tutte le furie e lascerà Yeşim, capendo che tra loro non ci può essere nulla di serio a causa di tutte le bugie.

Yeşim aggredita per strada

Da quel momento in poi, Yeşim tenterà qualsiasi cosa per farsi notare da Tarik. Telefonate, messaggi, vocali: nulla sembrerà scalfire Tarik, che resterà irremovibile nella sua posizione. Senza la benché minima dignità, Yeşim coinvolgerà persino la piccola Öykü per attirare Tarik a sé. Anche se avrà il cuore spezzato quando sentirà la voce della figlia, Tarik rimarrà fermo nella sua posizione.

Il tempo scorrerà inesorabile per Yeşim, finché un giorno si ritroverà per le strade di Istanbul. Sembrerà abbastanza nervosa e continuerà a guardarsi dietro le spalle, fino a quando arriveranno due uomini su una moto, che le deruberanno e la trascineranno per diversi metri. Yeşim, ferita a terra, verrà soccorsa dai passanti che allertano subito polizia e ambulanza. Yeşim apparirà dolorante, ma non troppo.