Nelle puntate di Love is in the air in onda dal 20 al 24 dicembre su Canale 5, Eda e Serkan faranno un passo in avanti nel loro rapporto: i due arriveranno addirittura a scambiarsi un bacio. Questa vicinanza, però, farà sorgere qualche dubbio alla ragazza: è arrivata l'ora di svelare all'architetto che è il padre di Kiraz? Intanto, all'interno della famiglia, qualcuno sospetta già questa cosa.

Serkan vuole dimostrare a Eda che è cambiato

Aydan e Ayfer avranno paura che Serkan ed Eda possano riavvicinarsi: la prima non vuole che il figlio finisca nelle mani di "quella fioraia", mentre Ayfer non vuole che la nipote soffra di nuovo.

Così, entrambe le donne, spereranno in un futuro migliore per i loro cari: Aydan spererà proprio che Serkan possa instaurare un feeling particolare con Deniz, mentre Ayfer vorrebbe Eda accanto a Burak. Per lei sarebbero una bellissima famiglia, vista che il ragazzo è molto affezionato anche a Kiraz.

Intanto Eda e Serkan non avranno la benché minima idea che le famiglie stanno remando contro di loro. L'architetto vorrà mettere le cose in chiaro, così le dirà di aver trovato il plettro che ha perso. Lei gli chiederà di restituirlo subito, ma Serkan lo farà a una condizione: dovrà ammettere di non essersi mai dimenticata di lui. Non nasconderà nemmeno più i suoi sentimenti e le dirà a chiare lettere "Ti amo".

Eda sarà stupita, ma come può permettersi Serkan di parlare d'amore dopo tutto quello che le ha fatto. Lui non saprà più come esprimere il suo sentimento con le parole così, in un impeto di passione, la bacerà.

Serkan e Kiraz sempre più vicini

Eda non sarà tanto convinta dall'amore di Serkan, soprattutto dal fatto che possa essere cambiato dall'ultima volta in cui sono stati insieme.

Per lei sarà ancora il solito architetto fissato con il lavoro, per questo motivo lui vorrà dimostrarle che è "cambiato": chiederà a Engin di prendersi cura di tutti i progetti in quanto lui vorrà prendersi un giorno libero, per dimostrare a Eda che non è più quello di una volta; la ragazza però non ci cascherà e capirà le sue intenzioni.

Nonostante ciò sarà evidente che anche Eda sente qualcosa e sarà sempre più combattuta, in quanto non saprà se rivelare all'architetto che è il vero padre di Kiraz. Tra padre e figlia, però, ci sarà un avvicinamento, infatti la piccola si affezionerà sempre di più a Serkan e chiederà alla madre se può andare in piscina insieme a lui. Anche Eda si unirà e così avrà modo di vedere come la piccola si sta affezionando sempre di più all'architetto e come quest'ultimo si comporti con lei da padre. Lui noterà anche la terribile somiglianza tra la piccola ed Eda e si stupirà del fatto che sia la figlia di Melo.

Qualcuno sospetta che Kiraz sia la figlia di Serkan

Intanto qualcun altro sospetterà che Kiraz possa essere la figlia non solo di Eda, ma anche di Serkan.

Aydan e Seyfi avranno i primi dubbi quando vedranno la data di nascita della piccola, infatti è nata pochi mesi dopo la separazione dei due.

Anche Engin avrà gli stessi dubbi, ma penserà di agire diversamente, infatti chiederà a Erdem di prelevare un capello di Kiraz, in questo modo potrà sottoporla a un test del Dna per scoprire se è la figlia di Serkan.