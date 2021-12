La serie televisiva di origini turche Love is in the air prosegue la propria messa in onda su Canale 5 anche durante le festività natalizie.

Nel corso della puntata che andrà in onda il 29 dicembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) visibilmente commossa confesserà a Serkan Bolat (Kerem Bürsin) che Kiraz (Maya Başol) è loro figlia. L'uomo rimarrà del tutto sarà spiazzato da questa inattesa novità.

Anticipazioni Love is in the air del 29 dicembre: Serkan sconvolto dopo aver appreso che Kiraz è sua figlia

Gli spoiler del 165° episodio dello sceneggiato in programmazione su Canale 5 mercoledì 29 dicembre, dicono che Aydan (Neslihan Yeldan) e Engin (Anıl İlter) dopo diversi imprevisti riusciranno a mettere le mani in una ciocca di capelli della piccola Kiraz con l’obiettivo di farla analizzare: dopo essere riusciti nel loro intento e per avere la risposta ai loro dubbi, la signora Bolat e il migliore amico di Serkan procederanno con il test genetico, ottenendo in fretta i risultati.

Successivamente Eda dopo vari ripensamenti e titubanze troverà finalmente il coraggio di essere sincera con l'architetto Bolat, visto che quando lo vedrà tenere tra le mani la scarpetta di Kiraz, un indizio lasciato appositamente dalla stessa per farsi trovare, gli dirà che in realtà la bambina non è figlia di Melek (Elçin Afacan) e Burak (Sinan Helvaci), ma è il frutto della loro relazione sentimentale ormai finita.

Serkan dopo aver appreso di essere il padre di Kiraz rimarrà sconvolto, al punto che per metabolizzare la novità preferirà rimanere da solo a casa per avere tutto il tempo possibile per riflettere.

Serkan chiede a Eda di concedergli del tempo

A questo punto, dopo essersi preso il tempo necessario, Serkan accetterà di rivedere di nuovo Eda, consentendole di spiegargli per quale ragione ha preferito tenergli nascosta l’esistenza di Kiraz per cinque anni.

Serkan finirà per deludere ancora una volta l’architetta paesaggista, dicendole che se lei gli avesse detto di aspettare un figlio da lui quando erano ancora una coppia, probabilmente non ci avrebbe pensato due volte a chiederle di abortire. Infine il figlio di Aydan chiederà a Eda di concedergli del tempo per capire come affrontare tale situazione venutasi a creare tra loro. Serkan si assumerà le sue responsabilità di padre o rinuncerà a riavere al suo fianco Eda? Questo aspetto sarà chiarito nelle prossime settimane.