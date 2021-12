Nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato di origini spagnole Una vita, ci saranno dei momenti ancora più duri che vivrà la storica protagonista Lolita Casado (Rebeca Alemany). Finalmente la moglie di Antonito Palacios (Álvaro Quintana) scoprirà la causa dei suoi continui malesseri, cioè di avere una malattia incurabile.

Spoiler Spagna, Una vita: Lolita apprende della tresca tra Antonito e Natalia

Negli episodi già andati in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, non sono di certo passati inosservati i numerosi svenimenti di Lolita che hanno destato parecchia preoccupazione ai suoi cari, ma soprattutto al marito Antonito.

In un primo momento Carmen (Maria Blanco) è arrivata a pensare che sua nuora potrebbe essere nuovamente in dolce attesa, dopo essere diventata mamma del piccolo Moncho: l’amara verità verrà a galla prossimamente, e dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna si evince che non si tratterà affatto di una seconda gravidanza per Lolita. Quest’ultima però, prima di sapere la diagnosi sulle sue condizioni di salute, sarà sempre più distante dal marito e si renderà conto di non aver sbagliato a temere il peggio dopo averlo visto in atteggiamenti complici con la new entry Natalia.

In particolare Lolita non la prenderà per niente bene quando metterà le mani su delle fotografie che avranno come protagonisti proprio suo marito e la sorella di Aurelio Quesada (Carlos De Austria), poiché sarà consapevole che i due hanno intrapreso una tresca clandestina alle sue spalle.

Antonito cacciato di casa, Lolita lotta tra la vita e la morte

A questo punto Lolita parlerà del tradimento di Antonito con Carmen e Ramon (Juanma Navas), dopodiché caccerà via di casa il consorte, che non avrà altra scelta oltre a quella di adeguarsi alla sua volontà. Antonito finirà per complicare la situazione, nell’istante in cui sua moglie lo sorprenderà tra le braccia di Natalia in un momento passionale: alla vista di ciò, Lolita finirà per perdere ancora i sensi.

A questo punto Lolita verrà ricoverata in ospedale e dopo diversi esami medici riceverà una terribile notizia.

Intanto Antonito nonostante la sua amata sarà irremovibile sulla scelta di non perdonarlo, le farà sentire tutta la sua vicinanza mettendosi alla ricerca di un medicinale che possa salvarle la vita. Il figlio di Ramon riuscirà a far arrivare ad Acacias 38 un dottore molto conosciuto, che sarà deciso a sottoporre la paziente a una cura sperimentale per tentare di salvarla. La giovane donna originaria di Cabrahigo riuscirà a sconfiggere il brutto male e a superare la crisi con il marito?