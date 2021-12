La Mediaset ha scelto di continuare la messa in onda della seconda stagione della soap turca Love is in the air, anche durante le feste natalizie. Nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo italiano il 30 dicembre 202, in anticipo precisamente dalle ore 16:45 circa, Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) saprà di non essersi affatto sbagliata a ipotizzare di poter essere la nonna della piccola Kiraz (Maya Başol), in quanto frutto della passata storia tra Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin). Per tale ragione la donna sarà decisa a strapparla dalle braccia della madre per farla vivere in un ambiente migliore.

Anticipazioni, Love is in the air del 30/12: Engin e Seyfi cercano di far ragionare Aydan

Dalle anticipazioni su ciò che succederà nel centosessantaseiesimo episodio in programma su Canale 5 giovedì 30 dicembre, si evince che Aydan avrà finalmente i risultati del test genetico della ciocca di capelli della piccola Kiraz e non avrà più alcun sospetto sul conto della stessa. La signora Bolat saprà, infatti, che la bambina è nata davvero dalla relazione sentimentale ormai finita tra suo figlio Serkan e Eda. Aydan a questo punto non riuscirà a mantenere la calma, al pensiero che la sua prima nipote sia stata cresciuta dalla famiglia di Eda.

A questo punto la madre di Serkan sarà convinta che la soluzione migliore sia quella di far cambiare aria a Kiraz: l’obiettivo di Aydan in poche parole sarà quello di far allontanare la nipote dalla madre Eda.

A rassicurare la signora Bolat ci penseranno Engin (Anıl İlter) e il suo fidato assistente Seyfi (Alican Aytekin), facendo il possibile per sollevarle l’umore. Per il marito di Piril (Başak Gümülcinelioğlu) e Seyfi diventerà una vera e propria impresa, riuscire a far ragionare Aydan, ma a quanto pare dopo diversi forzi raggiungeranno il loro obiettivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Melek e Ayfer preoccupate per la sparizione di Eda

Nel contempo Melek (Elçin Afacan) e Ayfer (Evrim Doğan) inconsapevoli degli ultimi avvenimenti, non sapranno che Eda ha trovato finalmente il coraggio di essere sincera con Serkan circa la paternità di Kiraz. L’architetta paesaggista desterà parecchia preoccupazione alla zia e alla sua migliore amica, quando non risponderà alle loro telefonate.

Per concludere Eda farà pensare al peggio ulteriormente, nell’istante in cui non si presenterà in caffetteria dopo aver trascorso la notte fuori casa. Cosa deciderà di fare Serkan? Accetterà di riconoscere Kiraz come sua figlia? Aydan invece tornerà sui suoi passi, dopo aver rinunciato a prelevare Kiraz per farle passare del tempo con lei e gli altri componenti della sua famiglia a causa di Engin e Seyfi?