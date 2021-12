Le avventure della seconda stagione della serie televisiva di origini turche Love is in the air continuano ad andare in onda dal lunedì al venerdì. Dagli spoiler riguardanti ciò che succederà nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 il 20 dicembre 2021, si evince che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) quando dirà a Eda Yildiz (Hande Erçel) di essere dispiaciuto di averla ferita con la sua gelosia, potrà fare un sospiro di sollievo.

Nello specifico la fanciulla - a seguito dell'accesa discussione - perderà un oggetto che teneva tra le mani, ossia il plettro che cinque anni fa decise di regalarle il facoltoso imprenditore dopo aver suonato la chitarra appositamente per lei, condividendo così un momento intimo.

In poche parole Serkan capirà che l’architetta paesaggista, anche dopo la loro rottura, ha continuato ad averlo nel suo cuore.

Spoiler, Love is in the air episodio del 20 dicembre: Serkan litiga con Eda a causa della sua gelosia

Nella puntata della soap opera (il cui titolo originale è Sen Cal Kapimi) che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 20 dicembre, Serkan pur non avendo alcun diritto per fare una scenata di gelosia litigherà con Eda per le parole affettuose che ha rivolto a un misterioso interlocutore durante una conversazione telefonica mentre era in sua compagnia.

In realtà il ricco imprenditore non saprà di essersi sbagliato e non immaginerà minimamente che dall’altra parte del filo non ci fosse affatto un uomo che fa la corte alla sua amata come ipotizzava, ma la piccola Kiraz (Maya Basol), la bambina che ha conosciuto a Sile, nata dalla loro passata relazione (anche se lui ancora non lo sa).

Serkan capisce che Eda in realtà non l’ha mai dimenticato nonostante la lontananza

A questo punto dopo il battibecco Bolat si appresterà ad accompagnare l’architetta paesaggista in hotel e quando sarà in procinto di salutarla le chiederà scusa per il suo esagerato comportamento: in tale circostanza Serkan capirà che in realtà Eda non l’ha dimenticato, in particolare quando a lei cadrà in maniera accidentale il plettro della sua chitarra regalata dal fratello che ha perso in passato.

L’indizio tangibile finirà per riaccendere ogni speranza al figlio di Adyan (Neslihan Yeldan), dato che - sapendo che Eda non ha smesso di amarlo nonostante la loro lontananza - saprà di poter avere una possibilità per riuscire a riconquistarla facendo del suo meglio, sebbene lei stando alle anticipazioni continuerà a fare di tutto per stargli distante.