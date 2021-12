La registrazione di Uomini e Donne di giovedì 16 dicembre è stata ricca colpi di scena e novità per quanto riguarda il trono classico. Infatti, durante le ultime riprese, Roberta Giusti ha fatto la sua scelta, preferendo lasciare la trasmissione con Samuele Carniani, anziché con il corteggiatore romano Luca Salatino. Dopo un percorso all'interno del dating show, la tronista ha deciso che ha preferito lasciare il programma di Maria De Filippi con il corteggiatore toscano che, dopo poche settimane, aveva dichiarato di essersi innamorato della tronista.

Uomini e Donne: Roberta Giusti sceglie Samuele Carniani

Nella giornata di giovedì 16 dicembre, Roberta ha fatto la sua scelta. Come trapelato grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sul suo account Instagram, la tronista ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Samuele Carniani. Il percorso della tronista con il corteggiatore romano ha avuto alti e bassi e, durante le discussioni, non sono riusciti a comprendersi fino in fondo, a differenza di quanto accaduto con Samuele. La tronista, infatti, ha avuto una conoscenza meno burrascosa con Carniani che, dopo poco tempo, ha rivelato di essersi innamorato.

Uomini e Donne: la scelta di Roberta è Samuele

Roberta e Samuele, durante la loro conoscenza a Uomini e donne, hanno vissuto momenti romantici insieme e Giusti non ha mai nascosto di provare una forte attrazione fisica per Carniani.

Infatti, la tronista romana, nelle puntate andate in onda sul piccolo schermo, ha rivelato di sentirsi imbarazzata e in difficoltà di fianco al corteggiatore toscano. La single è stata indecisa fino all’ultimo fra chi potesse essere il ragazzo giusto per lei. Nell’ultima registrazione del programma di Canale 5, però, Roberta ha preferito lasciare la trasmissione di Maria De Filippi con Samuele Carniani, anziché con Luca Salatino.

Nonostante sembrasse avesse dubbi sul suo corteggiatore romano, alla fine la tronista ha preferito lasciare la trasmissione con Samuele, che l'aveva conquistata fin dalla prima esterna.

Uomini e Donne: le dichiarazioni di Roberta e Samuele prima della scelta

Il percorso con Samuele a Uomini e Donne è stato tranquillo e non ha vissuto momenti di alti e bassi come accaduto con Luca Salatino.

Infatti, Roberta non ha mai nascosto di avere molte più certezze dal corteggiatore toscano, rispetto al single romano. Inoltre, Carniani è sempre stato sicuro dei suoi sentimenti per Giusti e non ha mai nascosto di provare ormai amore nei confronti della ragazza, rivelando dopo poche esterne di essersi ormai innamorato della tronista. In una recente intervista rilasciata per il magazine della trasmissione, Samuele aveva dichiarato di pensare tutti i giorni a Roberta, definendola una ragazza senza peli sulla lingua. A tal proposito, Carniani aveva rivelato di apprezzare la sincerità della tronista. Giusti, invece, aveva spiegato quali erano le caratteristiche che doveva avere il suo corteggiatore ideale.

La tronista romana aveva affermato di volere un ragazzo rispettoso, buono, paziente e con le spalle larghe e, in quell'occasione, aveva anche spiegato di essere felice dei single rimasti nel programma per lei. Al momento non sono trapelate ulteriori informazioni sulla scelta della tronista, ma è ipotizzabile che per la coppia siano scesi, come di consueto, i petali rossi e si siano baciati, accompagnati da una canzone. Non resta, pertanto, che attendere la messa in onda della scelta di Uomini e Donne, per scoprire qualche dettaglio in più su quanto accaduto in studio.