Arrivano diverse interessanti anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi che sarà trasmessa domenica 19 dicembre su Canale 5. Innanzitutto la concorrente Cosmary ha dovuto abbandonare definitivamente la trasmissione in quanto la sua professoressa Alessandra Celentano ha deciso di non confermarle la maglia. La ballerina era entrata nella scuola a seguito di una sfida vinta contro Virginia, ballerina voluta nella scuola da Alessandra Celentano. Quest'ultima non ha mai nascosto di non gradire Cosmary come ballerina, ma ha voluto darle lo stesso un'opportunità di studio all'interno della scuola di Amici.

Alessandra Celentano non ha confermato la maglia della ballerina Cosmary

Dopo due settimane e diverse lezioni, però, Alessandra Celentano ha capito che la ballerina non può migliorare in un tempo così breve e non può entrare nel suo gradimento in così poco tempo.

Così Cosmary ha lasciato definitivamente la scuola dopo aver salutato tutti i suoi compagni, i professori e il pubblico in studio.

Le cantanti di Rudy Zerbi, Rea e Nicol hanno perso la gara di canto e sosterranno la sfida

Successivamente è cominciata la gara di canto tra i cantanti, che hanno dovuto lavorare ai remake di alcune canzoni famose a tema natalizio.

Nella gara, che è stata giudicata da Fedez, ai primi posti si sono classificati Luigi e Alex.

Invece agli ultimi posti sono arrivate le cantanti supportate da Rudy Zerbi, Nicol e Rea, le quali la prossima settimana dovranno affrontare una sfida e quindi sono a rischio eliminazione.

I professori Veronica Peparini e Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano

Per quanto riguarda gli altri ballerini che si sono esibiti, Alessandra Celentano apprezzato molto l'esibizione della sua danzatrice Carola, la quale è entrata nella scuola proprio grazie al gradimento della professoressa, la quale l'ha sempre supportata e le ha sempre fatto moltissimi complimenti.

Non dello stesso avviso sono stati gli altri due insegnanti di danza Raimondo Todaro e Veronica Peparini, che hanno criticato l'esibizione della ballerina. D'altra parte Alessandra Celentano ha giudicato in maniera negativa le esibizioni dei ballerini Dario (allievo di Veronica Peparini) e Serena (allieva di Raimondo Todaro).

Infine alcuni allievi della scuola non hanno partecipato alla puntata a causa di problemi di salute. In particolare sono risultati assenti il cantante Critycal e i ballerini Christian e Mattia. I cantanti Albe ed Elena, che erano arrivati ultimi nella gara di canto della scorsa settimana, hanno vinto la sfida e quindi possono continuare la loro avventura ad Amici.