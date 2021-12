Si preannunciano entusiasmanti le nuove avventure della soap opera turca Love is in the air, che anche in Italia chiuderà i battenti con la sua ultima seconda stagione. Nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 il 3 gennaio 2022, da una parte ci sarà il protagonista principale Serkan Bolat (Kerem Bürsin) che, grazie ai consigli del suo fidato amico Engin (Anıl Ilter), inizierà a prendere in considerazione il fatto di svelare a Kiraz (Maya Başol) di essere suo padre proprio quando quest’ultima sarà in procinto di fare il compleanno.

Mentre il facoltoso imprenditore si affezionerà alla figlia, Aydan (Neslihan Yeldan) vorrà avere in affido la nipote a tutti i costi, con la convinzione che crescerà sicuramente meglio nella sua famiglia.

Spoiler Love is in the air, episodio di lunedì 3 gennaio: Serkan intenzionato a non assumersi la responsabilità di padre

Gli spoiler della puntata di Sen Çal Kapımı che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 3 gennaio dalle ore 16:25 sino alle 17:30 circa, svelano che Serkan non avrà affatto dei buoni propositi dopo essere entrato in crisi alla notizia di essere il vero genitore di Kiraz. L’imprenditore, dopo aver avuto tutto il tempo possibile per riflettere e prendere una decisione non affrettata, darà l’impressione di voler rinunciare a iniziare una nuova vita al fianco di Eda (Hande Erçel) e di loro figlia Kiraz. Quest'ultima, infatti, era nata a sua insaputa a seguito della fine della relazione con l’architetta paesaggista.

In particolare Bolat sarà convinto di non essere pronto ad assumersi la responsabilità di padre.

A cercare di far ragionare e cambiare idea al ricco imprenditore ci penserà sua madre Aydan, servendosi della complicità di Engin.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serkan si affeziona alla figlia grazie a Engin e alla madre, Aydan vuole ottenere l’affidamento della nipote

Per merito dell’insistenza di Engin e della signora Bolat, i telespettatori italiani vedranno Serkan fare un passo indietro, dato che si legherà parecchio alla bambina iniziando a interessarsi maggiormente alla stessa.

Successivamente Aydan, dopo aver attuato il piano per far riavvicinare Serkan con la figlia, sarà decisa a raggiungere un suo obiettivo, quello di ottenere l’affidamento della nipote Kiraz: per riuscire nel suo intento la signora Bolat chiamerà il compagno Kemal (Sinan Taymin Albayrak). Aydan avrà veramente il coraggio di separare Kiraz dalla madre Eda? Serkan invece continuerà a essere presente con la figlia? Oppure tornerà sui suoi passi ancora una volta?