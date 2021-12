Dopo lo stop per le festività natalizie durato una settimana, la soap opera italiana Il Paradiso delle Signore torna ad appassionare milioni di telespettatori, con tante sorprese e colpi di scena inaspettati.

Le anticipazioni dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo martedì 4 gennaio 2022, raccontano che Gloria Moreau (Lara Komar) precipiterà nello sconforto al pensiero che Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) convoleranno presto a nozze.

La capo commessa del lussuoso magazzino di Milano non nasconderà la propria amarezza, in particolare quando vedrà la sua rivale in amore sfoggiare l’anello con cui Ezio le ha chiesto di sposarla.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 4 gennaio: Veronica desiderosa di conoscere il fidanzato della figlia Gemma

Nella 77^ puntata dello sceneggiato giunto alla sua sesta stagione e che andrà in onda su Rai 1 martedì 4 gennaio, come sempre dalle ore 15:55 circa, Veronica non vedrà l’ora che sua figlia Gemma (Gaia Bavaro) si decida a presentarle il ragazzo che sta frequentando: quest’ultima però per il momento continuerà a perdere tempo, visto che vivrà la sua storia con Marco (Moisé Curia) senza uscire allo scoperto. Intanto quest’ultimo, dopo aver terminato le sue vacanze di Natale, tornerà nel capoluogo lombardo. Il nipote di Adelaide (Vanessa Gravina) riceverà un nuovo incarico di lavoro e anche questa volta dovrà collaborare con la giovane Stefania (Grace Ambrose).

Nel contempo Flavia (Magdalena Grochowska) non appena vedrà una cravatta a Villa Bergamini finirà per avere ulteriori sospetti sulla figlia Ludovica (Giulia Vecchio) e non perderà tempo per chiederle a chi appartiene l’indumento maschile.

Gloria disperata a causa delle future nozze di Ezio e Veronica, Ludovica litiga con la madre Flavia

Successivamente Ezio e Veronica inizieranno a parlare di matrimonio, dopo aver deciso di coronare il loro sogno d’amore a seguito di diversi anni di convivenza, mentre Gloria Moreau soffrirà molto appena vedrà l’anello al dito della nuova compagna del suo ex marito.

Infine Ludovica avrà una lite abbastanza accesa con la madre Flavia: a seguito dello scontro, la giovane Brancia di Montalto si sfogherà con il fidanzato Marcello (Pietro Masotti), che intanto è tornato a condividere lo stesso tetto con il capo magazziniere Armando Ferraris (Pietro Genuardi).