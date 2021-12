Le strade dei due coniugi Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) si divideranno in maniera definitiva nelle puntate della soap opera Una vita, in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che l’avvocato, nonostante la dark lady riesca a farsi scagionare dopo aver confessato di aver ucciso con le sue mani Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), prenderà una drastica decisione. L’uomo non vorrà più avere nella sua vita la perfida donna, dato che le dirà di essersi dato da fare per mettere fine al loro matrimonio e di aver chiesto l’annullamento alla Sacra Rota.

Trame Spagna, Una vita: Genoveva viene scagionata, Felipe vuole andare a trovare il figlio adottivo Tano

Presto i fan italiani della soap tv vedranno Genoveva finire in carcere, non appena ammetterà di essere l’assassina di Marcia, dopo essere caduta in una trappola architettata da Santiago (Aleix Melé), Felipe, Mendez (David García-Intriago) e dalla domestica Laura (Agnès Llobet). Ancora una volta, però, Salmeron riuscirà a farla franca, visto che tornerà in libertà per merito delle sue importanti conoscenze, mentre Alvarez Hermoso, dopo i vari consigli dei suoi amici, sceglierà di non portare avanti la sua battaglia contro la dark lady: a far prendere una decisione all’avvocato sarà soprattutto Casilda (Marita Zafra).

Felipe farà capire chiaramente a Genoveva che non c’è più alcuna speranza di vederlo nuovamente al suo fianco, nell’istante in cui si preparerà a lasciare il quartiere iberico per ricongiungersi con il figlio adottivo Tano (Óscar Ortuño).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alvarez Hermoso deciso a divorziare da Genoveva, Mendez apprende che Laura può testimoniare sulla morte di Velasco

Si sentirà di nuovo parlare di Felipe, visto che gli spoiler rivelano che quando apprenderà dal commissario Mendez che Genoveva potrebbe fare nuovamente i conti con la giustizia, qualora dovesse essere rinvenuto il corpo senza vita di Velasco (Alejandro Carro), sarà sempre più deciso a non riavvicinarsi alla stessa.

A questo punto Alvarez Hermoso metterà piede a casa della perfida donna e dopo averle detto di aver scoperto tramite Santiago che il bambino che aspettava non era il frutto della loro relazione, le dirà di aver chiesto l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. Ovviamente la notizia farà rimanere senza parole Genoveva, infatti cercherà di far cambiare idea al consorte senza riuscirci, nonostante gli ribadirà ancora una volta di non essere coinvolta con la morte di Marcia. Successivamente Felipe dirà ad Aurelio Mendez che Laura è l’unica persona in grado di testimoniare sul decesso di Velasco.