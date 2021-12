Serena Rossi si prepara a tornare in onda su Rai 1 con Mina Settembre 2, la fortunatissima fiction del prime time che lo scorso anno ha ottenuto degli ottimi risultati dal punto di vista auditel, con picchi del 27-28% di share. In una recente intervista rilasciata al "Corriere della Sera", l'attrice partenopea ha svelato dei retroscena legati alle riprese di alcune scene di questa seguitissima fiction e in particolar modo su quelle intime che l'hanno vista protagonista con Giuseppe Zeno.

Confermata Mina Settembre 2: la fiction tornerà in onda su Rai 1

Nel dettaglio, la prima stagione di Mina Settembre ha ottenuto dei risultati d'ascolto a dir poco eccezionali in prime time con una media di oltre sei milioni e mezzo di spettatori e picchi del 28% di share.

Un successo clamoroso per questa fiction con protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti che ha saputo far breccia nel cuore del pubblico della rete ammiraglia Rai e di cui in queste settimane sono cominciate le riprese della seconda stagione.

La Rai, infatti, ha dato il via libera alle riprese di Mina Settembre 2, la cui messa in onda è prevista nel corso della prossima stagione televisiva 2022-2023, sempre su Rai 1.

Un secondo capitolo molto atteso, dato che per la protagonista Gelsomina arriverà il momento di fare la sua fatidica scelta finale tra Mimmo e Claudio, i due uomini della sua vita, che hanno saputo far breccia nel suo cuore.

Serena Rossi e il retroscena su Mina Settembre

Adesso, però, per la protagonista si avvicinerà il momento della resa dei conti finale e quindi dovrà decidere e capire se proseguire il suo percorso di vita con Mimmo oppure se tornare tra le braccia del suo ex marito Claudio.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione in questa seconda stagione di Mina Settembre, l'attrice Serena Rossi ha voluto svelare dei retroscena legati alle riprese della fiction in programma su Rai 1.

L'attrice ha ammesso di essere una persona molto pudica, motivo per il quale sceglie sempre di evitare qualsiasi scena che preveda il fatto che gli attori siano senza veli.

Serena Rossi e le scene intime sul set di Mina Settembre

"Se si può evitare, se non è indispensabile, mi faccio proteggere", ha ammesso la protagonista di Mina Settembre che proprio in questa fortunata fiction di Rai 1, ha scelto di avere una controfigura per le scene intime che la vedevano protagonista con Giuseppe Zeno.

Quando Mimmo e Gelsomina si sono ritrovati a condividere un momento di passione, è infatti entrata in gioco la controfigura della Rossi.

"In questa famosa scena ero al monitor con Giuseppe e dicevo: meno, meno che mia nonna penserà che sono io", ha ammesso Serena Rossi.