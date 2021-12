Can Yaman e Francesca Chillemi sono impegnati nelle ultime riprese di Viola come il mare a Palermo. Nonostante i recenti Gossip, i due appaiono sempre più complici sul set e nella pause tra una scena e l'altra. La nuova serie tv di Canale 5 targata Luxvide andrà in onda nel prossimo anno, a marzo e presumibilmente di venerdì a marzo 2022.

Quando parte la messa in onda di Viola come il mare

La serie tv italiana di stampo poliziesco Viola come il mare, attesa dalle fan dell'attore turco Can Yaman, suo protagonista principale andrà in onda a partire si pensa da marzo del 2022.

Le riprese si stanno, infatti, ultimando. La serie tv verrà trasmessa su Canale 5 e come le altre fiction Mediaset verrà mandata in onda presumibilmente di venerdì. Si tratta di una serie tv che suscita molte curiosità nei fan di Yaman, soprattutto a seguito delle voci di gossip che riguarderebbero l'attore turco e Francesca Chillemi, ancora non confermate né smentite dai diretti interessati. Inoltre, è la prima serie tv nella quale vedremo l'attore turco recitare in italiano.

La trama e i protagonisti

Viola come il mare si ispira al romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini. I protagonisti sono Viola (interpretata da Francesca Chillemi) e Francesco Demir (Can Yaman). Le scene sono girate a Palermo.

Viola è una giornalista con due caratteristiche particolari: una malattia neurodegenerativa, che ha imparato a controllare e gestire, e la sinestesia. Quest'ultima le fa associare ogni persona a uno specifico colore, da cui la giornalista è fortemente influenzata.

Francesco Demir è un poliziotto che investiga su un caso usufruendo della collaborazione di Viola.

Viola soprannomina Demir "Zelig" perché il colore che associa a lui è cangiante. Le sensazioni e percezioni di Viola, conseguenti alla sua sinestesia, vengono tradotte da Francesco nella concretezza: questo li portano a sviluppare un rapporto molto stretto.

Nello specifico, il caso sul quale i due indagano è l'omicidio di una ventenne per strangolamento, del quale viene accusato il popolare cantautore palermitano Zefir.

Di quante puntate si compone la serie tv con Can Yaman

Viola come il mare si compone di otto puntate, ognuno da cinquanta minuti. Verranno trasmesse due puntate per serata, per un totale di quattro appuntamenti. In particolare, le prime due puntate verranno trasmesse venerdì 4 marzo e le ultime due venerdì 25 marzo.

Si tratta della terza serie tv che verrà trasmessa su Mediaset nel 2022. Infatti, è prevista la messa in onda di "Più forti del destino" con protagonista Laura Chiatti a partire dal 22 gennaio e successivamente verrà trasmessa "Fosca" con Vanessa Incontrada e Francesco Arca.