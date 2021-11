Cambio programmazione per le reti Mediaset nel 2022. Le anticipazioni sui palinsesti che entreranno in vigore a partire da gennaio in poi rivelano che ci saranno delle modifiche legate in primis alla serata fiction. Durante la stagione autunnale, le nuove serie televisive sono state trasmesse tutte di mercoledì sera, ma da gennaio la situazione cambierà. Le nuove fiction previste sulla rete ammiraglia del Biscione, tra cui l'attesissima Viola come il mare con protagonista Can Yaman andrà in onda di venerdì sera.

Le fiction passano al venerdì sera: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset per questo 2022, rivelano che anche nei prossimi Mediaset, la rete ammiraglia continuerà a puntare sulle fiction in prima visione assoluta, dopo il buon successo dei titoli di questo autunno, tra cui Storia di una famiglia perbene e Luce dei tuoi occhi.

La novità, però, riguarderà il giorno di messa in onda delle serie televisive: nonostante il successo di mercoledì sera, in casa Mediaset si è scelto di cambiare la programmazione e dal prossimo gennaio le serie tv saranno trasmesse di venerdì sera.

Tre i titoli previsti nel periodo che va da gennaio a marzo 2022: Più forti del destino con Loretta Goggi, Fosca con protagonista Vanessa Incontrada e per finire Viola come il mare, l'attesissima fiction del prime time con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Can Yaman sbarca nel prime time di Canale 5

Tre titoli molto forti che hanno tutte le carte in tavola per ottenere un buon successo dal punto di vista auditel.

Tra quelle considerate più forti vi è sicuramente Viola come il mare con protagonista l'amatissimo attore turco che ha sbancato gli ascolti del daytime di Canale 5 e che adesso si appresta a sbarcare anche in prime time con la prima fiction completamente italiana.

Occhi puntati anche sul sabato sera di Canale 5. Le anticipazioni sulla programmazione Mediaset del 2022, rivelano che Maria De Filippi continuerà ad essere la protagonista indiscussa del prime time.

C'è posta per te e Amici 21 nel sabato sera di Canale 5

Da sabato 8 gennaio, infatti, è prevista la nuova edizione di C'è posta per te, il people show dei sentimenti che lo scorso anno ha conquistato una media complessiva di oltre 6 milioni di spettatori, toccando picchi del 32% di share.

Terminato l'appuntamento con C'è posta per te, Maria De Filippi continuerà ad avere in mano le redini del sabato sera di Canale 5.

Dai palinsesti ufficiali, infatti, è stato svelato che a marzo ci sarà il debutto del serale di Amici 21. Il talent show tornerà in prima serata con le fasi finali che porteranno alla proclamazione del nuovo trionfatore.