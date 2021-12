Tutti i fan della coppia formata da Giulia Stabile e Sangiovanni erano consapevoli che nel mese di dicembre cadeva il primo anniversario della coppia. Il giorno preciso però è rimasto un mistero visto che il day-time che mostrava il primo bacio dei due giovani all'interno della casetta di Amici 20 non corrispondeva alla data in cui l'evento si era verificato per via dello stop natalizio. Ma a risolvere l'enigma ci ha pensato la stessa Giulia che ieri ha postato una Instagram Story in cui inquadrando il suo fidanzato ha scritto '1' seguito da un cuoricino bianco, emoticon che i due utilizzano nei commenti reciproci sui social.

Festeggiamenti per la ballerina e il cantante: i due giovani si trovano infatti in una location speciale, Barcellona.

Giulia e Sangio: l'amore scoccato ad Amici 20

Giulia e Sangiovanni hanno dimostrato con i fatti che il sentimento che li unisce è solido e maturo, tanto che la coppia nata ad Amici 20 ha raggiunto un importante traguardo, cioè il primo anniversario. Per l'occasione, che coincide con le festività natalizie, il cantante e la ballerina , dopo aver trascorso il Natale a Vicenza con la famiglia di Sangio, sono volati in Spagna, precisamente a Bracellona, luogo che per Giulia ha un significato molto importante. Infatti, Stabile è catalana per lato materno e da prima del lockdown non vedeva sua nonna: il viaggio è stata l'occasione per poter presentare il suo fidanzato al resto della famiglia.

A rendere noto ai fan il viaggio sono stati i diretti interessati attraverso le loro Instagram Story. In particolare, nella giornata di ieri la danzatrice ha lasciato spazio al suo lato romantico sottolineando l'importanza del primo anno insieme, ma non solo. Infatti, Giulia ha mostrato poi un altro breve video in cui è protagonista con Sangio: i due sorridenti e sereni si sono divertiti a fare qualche piccolo gesto insieme sulle note di una canzone di Mahmood.

Infine, per chiudere, Stabile ha messo a confronto due foto, scattate a distanza di un anno. Una vede i due giovani sul divano della casetta di Amici 20 agli inizi della loro conoscenza mentre l'altra è stata scattata a casa di Giulia qualche giorno fa. Il tempo è passato ma tra i due i sentimenti non sono cambiati, anzi sono solo cresciuti.

L'unione del cantante e della ballerina

Anche Sangiovanni, nelle sue Story, ha mostrato alcuni frame delle vie di Barcellona, soprattutto inquadrando delle luci a forma di farfalla. Non è più un mistero che il cantautore che compirà 19 anni il prossimo 9 gennaio parteciperà a Sanremo 2022 con il brano 'Farfalle', per cui Sangio ha voluto ricordare ai fan che la kermesse è ormai alle porte. I due ragazzi sembrano più uniti che mai.

Sangio e Giulia sono stati capaci con il loro amore di mettere a tacere le voci di Gossip che lei avevano travolti la scorsa estate. Per i due giovani è un periodo d'oro sotto tutti i punti di vista con buona pace degli hater.