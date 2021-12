Come annunciato qualche giorno fa, Sangiovanni sarà uno dei 22 Big (25 considerando anche i tre 'giovani' che hanno avuto accesso alla gara) che parteciperà a Sanremo. Nella serata di ieri 15 dicembre, il diciottenne vicentino ha potuto svelare il titolo del suo nuovo brano. Ai microfoni di Amadeus, emozionato ma allo stesso tempo forte della sua arte, Sangio ha rivelato che 'Farfalle' è la canzone con cui proverà a sbaragliare gli altri concorrenti. Immediato è arrivato il sostegno di Giulia Stabile che già dalla notizia della partecipazione del cantautore alla kermesse canora ha dimostrato ancora una volta di essere la sua fan numero uno.

Giulia: 'Pronti ad ascoltare Farfalle'

Mentre i fan di Sangiovanni hanno mandato in tendenza su Twitter il suo nome e il titolo della canzone con tanto di emoticon, che riprende proprio il titolo del nuovo brano, Giulia ha prontamente mostrato nelle sue Instagram Story le immagini del vicentino riprese dalla tv che, vicino ad Amadeus, annunciava che 'Farfalle' è il brano con il quale gareggerà sul prestigioso palco dell'Ariston durante la kermesse che avrà luogo dall'1 al 5 febbraio. La ballerina, anche lei presa da numerosi impegni lavorativi, non perde occasione per dimostrare il sostegno ma anche il senso di orgoglio che prova nel vedere il diciottenne mentre raggiunge traguardi importantissimi e in poco tempo.

''Tutti pronti ad ascoltare Farfalle e supportare questo bel bimbo'', ha scritto Giulia completando il tutto con un cuoricino bianco, emoticon che i due giovani usano spesso per lasciarsi messaggi sui social. Stabile non ha mai nascosto il grande supporto che Sangiovanni le ha offerto mentre era dentro la scuola di Amici per superare le sue insicurezze, ma allo stesso modo anche la danzatrice ha sempre rappresentato un punto di riferimento per l'artista che ha ricevuto anche un messaggio di incoraggiamento per questo nuova esperienza da Caterina Caselli, a capo della sua casa discografica, la Sugar.

Supporto reciproco tra Sangiovanni e la ballerina

Giulia, inoltre, ha mostrato anche un altro video in cui correva mentre si trovava agli Studi Mediaset dove quotidianamente lavora come professionista di Amici 21. ''Ho fatto le corse per vedere quel monello a Sanremo'', ha scritto Stabile. Insomma, una manifestazione d'affetto in piena regola, ma non certo l'unica visto che la ragazza negli ultimi giorni ha voluto anche pubblicamente sottolineare quanto il suo fidanzato la renda felice.

D'altra parte, anche Sangiovanni non ha mai nascosto il suo amore per Giulia: i fan del cantante non hanno potuto non notare che anche in un'occasione tanto importante, il cantante indossava tra le sue tante collane quella che riporta il nome della fidanzata. I follower hanno letto questo piccolo gesto come un modo di avere Giulia vicina anche se fisicamente lontani. Adesso, non resta che attendere il debutto sul palco di Sanremo di Sangiovanni che di certo non deluderà il suo fandom.