Giulia Stabile ha di nuovo 'condiviso la felicità' con i suoi follower di Instagram, ad oggi più di 1.6 milioni. La ballerina vincitrice di Amici 20 ha pubblicato sul suo profilo Instagram una carrellata di foto e brevissimi video che la vedono mentre si diverte sulla neve in compagnia del suo fidanzato Sangiovanni, con il quale in questi giorni festeggia il primo anniversario da coppia. I due ragazzi, felici e spensierati, continuano a far sognare con la loro relazione i fan e Giulia ha voluto cogliere l'occasione per invitare chi la sostiene a non perdere il lato 'bambino', che lei ha sempre vivo in sé.

Giulia: 'Come una bimba di 8 anni...'

'Chi mi conosce e segue sa quanto io tenga al mio lato bambino, non ho mai fatto “fatica” nel tenerlo vivo e penso che ci siano delle cose (magari diverse per tutti) che ci facciano tornare letteralmente dei bambini', ha esordito Giulia su Instagram per commentare le sue foto con Sangiovanni. Ultimamente i due giovanissimi, neanche 40 anni in due, si sono sentiti più liberi di mostrarsi insieme sui social: è evidente che le cattiverie degli haters e il Gossip senza fondamento non li tocca più. 'Io per esempio, quando mi trovo in mezzo alla neve, mi sento come una bimba di 8 anni che la vede per la prima volta e ieri sera, quando dopo tanto tempo l’ho rivista con quest’altro bimbo, sono stata benissimo e mi sentivo davvero felice', ha proseguito la ballerina facendo chiaramente riferimento al cantautore che parteciperà a Sanremo 2022 con il brano 'Farfalle'.

La danzatrice romana ha concluso affermando che si sentiva di condividere con i fan questo momento perché ritiene che la neve sia pura e appartenga a tutti. Un messaggio assolutamente in linea con quelli precedenti dati dalla diciannovenne che si sta imponendo sempre di più come un esempio per la Generazione Z. E anche gli scatti proposti da Giulia sono coerenti con ciò che finora la ragazza ha mostrato a chi la segue.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nulla di costruito o impostato, ma piuttosto momenti di vita quotidiana spontanei che la vedono al settimo cielo non solo per la presenza della neve ma soprattutto per il fatto di stare in compagnia di Sangio, che nell'utimo video ha anche dato un bacio alla fidanzata.

Il commento di Sangiovanni

Dopo la pubblicazione del post da parte di Giulia è arrivato il commento semplice ma esaustivo di Sangiovanni.

'Bimbi', ha scritto il cantautore che poi ha anche ripostato le foto della fidanzata nelle sue Instagram Story aggiungendo la scritta 'Life' (vita), ed l'emoticon delle farfalle ormai simbolo del brano che porterà sul palco dell'Ariston.

I due ragazzi hanno stupito ancora una volta i follower per la capacità di saper incastrare i numerosi impegni lavorativi senza trascurare la loro relazione. I due sembrano sempre più innamorati e di certo le prossime festività natalizie saranno per entrambi un momento di tranquillità da passare insieme.