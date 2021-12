A distanza di 24 ore dalla messa in onda della puntata di Uomini e donne, in cui è stato svelato l'inganno alla redazione, Ciprian Aftim e Andrea Nicole Conte sono riapparsi insieme sui social. È stato l'ex corteggiatore il primo a rompere il silenzio e a dichiarare che finalmente i due sono felici di potersi vivere. Dopo il trambusto accaduto in puntata, Ciprian ha cercato ancora di giustificare il suo colpo di testa ammettendo: "Non potevo più stare senza Andrea Nicole".

U&D, Andrea Nicole e Ciprian riappaiono insieme sui social

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim sono stati parecchio criticati nella scorsa puntata di Uomini e Donne, poiché hanno avuto un incontro segreto lontano dalle telecamere del programma prima della scelta.

In studio per loro, sono volati anche insulti, in particolare da Gianni Sperti, il quale non è riuscito a nascondere la sua delusione. A distanza di un giorno dalla messa in onda della puntata, i due sono tornati a farsi vedere sui social. L'ex tronista e Ciprian erano insieme, a testimonianza che il loro legame prosegue gonfie vele.

Ciprian e Andrea Nicole dopo la scelta: 'Felici di poterci vivere'

Il primo a parlare stato proprio l'ex corteggiatore, attraverso alcuni video che lo ritraggono insieme alla neo fidanzata. Ciprian ha innanzitutto ringraziato tutte le persone che li hanno sostenuti, per poi aggiungere: "Come vedete noi siamo qui. Siamo finalmente felici di poterci vivere“. Poi, Ciprian ha tenuto a fare alcune precisazioni sui motivi che lo hanno spinto a incontrare di nascosto Andrea Nicole, senza avvisare la redazione.

L'ex corteggiatore ha spiegato di aver sentito la necessità di andare letteralmente a prenderla. E così ha fatto. A questo punto, è stata proprio l'ex tronista a intervenire dicendo: "Come avevo chiesto io sin dall’inizio!".

Le giustificazioni di Ciprian: 'Non riuscivo più a stare senza di lei'

In un altro video, Ciprian ha inserito una didascalia per spiegare le ragioni per cui ha deciso di passare una notte insieme ad Andrea Nicole: "Non riuscivo più a stare senza di lei, quella notte ho smesso di ragionare".

I due si reputano sinceri, anche se tutto lo hanno svelato a cose già fatte. Fatte queste precisazioni, entrambi hanno voluto ringraziare chi, in questi mesi, ha lavorato con e per loro. Persone che li hanno affiancati in questa avventura e che, ad oggi, sono contente per loro. L'importante è questo, ha dichiarato Ciprian che ha concluso dicendo: "Se lo scopo del programma è trovare l’amore noi ci siamo riusciti". Durerà questo grande amore? Solo il tempo lo dirà.