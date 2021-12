Marcello Messina ha deciso di lasciare Uomini e donne dopo aver incontrato la sua anima gemella lontano fuori dagli studi televisivi. Intervistato l'ex cavaliere ha ripercorso la sua avventura nel programma di Maria De Filippi svelando un retroscena anche su Armando e Diego. Oltre a questo, ha fatto sapere di essere molto felice accanto alla sua nuova fidanzata, una 40enne che vive e lavora a Torino, proprio come lui.

Marcello felice dopo l'addio a U&D: 'Sto molto bene con Viviana'

Marcello Messina è stato uno dei cavalieri di questa stagione di Uomini e donne che più ha incuriosito il pubblico.

Ora l'uomo non fa più parte del parterre del Trono Over, visto che ha scelto di abbandonare il programma dopo aver conosciuto una donna al di fuori delle telecamere. Conoscenza che tutt'ora prosegue e sembra anche bene. Intervistato per il canale di Lorenzo Pugnaloni, Marcello ha fatto sapere di essere finalmente felice accanto a Viviana. Sembra che la sua nuova fidanzata sia una persona speciale e ci siano i presupposti affinché questa storia duri nel tempo. "È una donna che in un abbraccio riesce a trasferirmi tante emozioni”, ha dichiarato l'ex cavaliere. Parole che fanno ben sperare, visto che ha aggiunto: "Sto molto bene con Viviana, voglio vivermela".

Marcello Messina svela: 'Ho visto piangere Armando'

Viviana ha 40 anni, è originaria del Salento ma vive a Torino dove fa l'oculista. I due si sono incontrati nell'agenzia immobiliare in cui lavora Marcello, il quale è rimasto evidentemente colpito da lei, tanto da decidere di dire addio a Uomini e donne per poterla frequentare.

Lasciando per un attimo il discorso fidanzata, Marcello ha parlato anche della sua esperienza all'interno del dating show di Maria De Filippi. A tal proposito, non ha potuto fare a meno di ricordare i tanti attacchi ricevuti da Armando Incarnato. Proprio sul cavaliere napoletano , Marcello ha svelato un retroscena: "Ho visto Armando piangere".

Cosa rara parlare di lacrime in riferimento al cavaliere più discusso di Uomini e donne.

Marcello dà il suo giudizio su alcuni volti di Uomini e donne

Non solo, Marcello Messina ha voluto dire la sua anche su Diego Tavani dopo quanto accaduto con Ida: "Diego che parlava di onestà ha fatto una brutta figura". Non poteva mancare un giudizio su Isabella Ricci, anche lei appena uscita da Uomini e donne con Fabio. Sulla dama, Marcello si è così espresso: "È una donna intelligentissima". Altro retroscena curioso è quello riguardante una strana richiesta che gli sarebbe pervenuta nel corso della sua esperienza in quel di Uomini e donne. Messina ha infatti svelato: "Mi chiesero se mi piacessero gli uomini". Una richiesta che gli aveva dato fastidio solo per il fatto che lui è sempre stato contro le discriminazioni.