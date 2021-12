Prosegue l'appuntamento quotidiano su Rai 1 con la soap Il Paradiso delle signore 6 e dal 20 al 24 dicembre saranno in onda nuovi episodi in prima visione assoluta. Trattasi degli ultimi appuntamenti di questo 2021 per la fortunata serie che narra le vicende dei protagonisti che popolano il grande magazzino più famoso del piccolo schermo. Occhi puntati in primis sulle vicende di Salvatore, che rischia di trascorrere un Natale a dir poco infelice mentre Ezio Colombo spiazzerà la sua amata Veronica con una proposta di nozze.

Anna decide di lasciare Salvatore: anticipazioni Il Paradiso 20-24 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 che andranno in onda su Rai 1 nel corso della settimana 20-24 dicembre, rivelano che Salvatore si ritroverà a fare i conti con l'addio da parte di Anna Imbriani.

La donna, infatti, senza dare troppe spiegazioni al giovane barista deciderà di troncare la loro relazione e prenderà così le distanze, causando una grande sofferenza nel cuore del giovane Amato.

Per Salvatore, infatti, non sarà facile accettare questa situazione e deciderà così di non arrendersi e di lottare per questo amore, convinto e sicuro dei sentimenti che prova nei confronti della giovane Anna.

Salvatore consegna un regalo di Natale ad Anna

Gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Salvatore non si rassegnerà e deciderà di tornare all'attacco.

Il ragazzo riuscirà a stupire Anna nel momento in cui le consegnerà un regalo di Natale che ha scelto di fare alla piccola Irene, la figlia della donna.

Trattasi di una bambola di pezza che è stata fatta a mano da Agnese: un gesto molto dolce da parte di Salvatore, che riuscirà a sciogliere anche la giovane Imbriani. Cosa succederà a questo punto? Dopo aver scelto di troncare questo rapporto, Anna tornerà sui suoi passi?

Ezio vuole sposare Veronica: trame Il Paradiso 6 al 24 dicembre

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso 6 previste su Rai 1 fino al prossimo 24 dicembre, rivelano che Ezio prenderà una decisione molto importante.

Il dottor Colombo deciderà di convolare a nozze con la sua amata Veronica, motivo per il quale spiazzerà la donna con una proposta di nozze a tutti gli effetti.

Ezio non ha più dubbi: è Veronica la donna della sua vita, con la quale intende costruire un futuro e per questo motivo vuole che diventi sua moglie a tutti gli effetti.

Vittorio rivede la nipotina: trame Il Paradiso 6 fino al 24 dicembre

Occhi puntati anche su Vittorio Conti: le anticipazioni de Il Paradiso 6 rivelano che il suo Natale verrà "salvato" da Beatrice, la quale riuscirà a convincerlo a passare le feste con loro.

In questo modo, quindi, Vittorio eviterà di passare le giornate delle feste natalizie da solo e potrà rivedere anche la sua amata nipotina Serena che non vede da svariato tempo.

Adelaide, invece, spiazzerà tutti nel momento in cui deciderà di invitare a casa per la cena di Natale, la coppia composta da Ludovica e Marcello. La contessa ha davvero cambiato idea sul giovane Barbieri oppure è solo una tattica che nasconde l'ennesimo doppio gioco? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi previsti nel 2022 su Rai 1.