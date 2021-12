Le discussioni e le liti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 sono sempre all'ordine del giorno. In queste ultime ore, Soleil Sorge si è resa protagonista di un nuovo episodio che non è passato affatto inosservato, dato che l'ex protagonista di Uomini e donne si è lasciata andare all'ennesima sfuriata nei confronti del suo ex Gianmaria Antinolfi, con il quale non scorre affatto buon sangue. Infastidita dal fatto che Gianmaria fosse in camera sua, Soleil non ha esitato a cacciarlo via, scatenando la reazione contrariata dell'imprenditore napoletano.

Tensione al GF Vip: Soleil caccia via Gianmaria dalla sua camera

Nel dettaglio, nel pomeriggio del 16 dicembre Gianmaria e Davide si sono messi a discutere e chiacchierare nella camera da letto che il giovane Silvestri condivide proprio insieme a Soleil Sorge e, fino a qualche giorno fa, anche con Alex Belli.

Ad un certo punto è arrivata proprio la giovane influencer, la quale non ha gradito per niente la presenza del suo ex fidanzato Gianmaria in camera sua e non ha perso occasione per mandarlo via dalla camera.

Senza troppi giri di parole, Soleil ha cacciato via Gianmaria e Davide dalla camera: una frecciatina chiaramente rivolta nei confronti del suo ex fidanzato, dato che Silvestri dorme con Sorge nello stesso letto e in quella stessa camera.

'Non voglio la tua energia qui', sbotta Soleil contro Gianmaria

Soleil non voleva che Gianmaria fosse presente all'interno della sua camera da letto e così gli ha chiesto esplicitamente di uscire e di abbandonare quella stanza.

"Vi prego di rispettare il fatto che sia anche la mia stanza. Non voglio la tua energia qui. Vai fuori", ha sbottato Soleil lanciando così l'ennesima frecciatina al vetriolo nei confronti del suo ex Antinolfi.

Immediata la reazione di Gianmaria che, dopo essere stato cacciato da Soleil, non l'ha presa per niente bene. Il giovane gieffino, pur essendo infastidito da quel modo di fare della Sorge, ha accettato di andare via dalla camera ma prima di uscire insieme a Davide, non ha risparmiato una stoccata nei confronti dell'influencer.

Gianmaria sbotta contro Soleil al GF Vip (Video)

"Andiamo da un'altra parte, perché già la voce mi da proprio fastidio", ha sbottato Gianmaria che a quanto pare comincia a essere insofferente e intollerante alla presenza di Soleil e al tono di voce stesso della sua ex fidanzata.

Del resto il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco all'interno della casa del GF Vip e solo qualche giorno fa, sono arrivati di nuovo ai "ferri corti" per una bottiglia di vino non condivisa da parte della Sorge, tale da scatenare l'ira di Gianmaria che chiedeva a gran voce di avere un altro calice di vino.