I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, tra le protagoniste di questo ultimo periodo, continua ad esserci la dama Isabella Ricci, al centro dell'attenzione per le sue tormentate vicende sentimentali e per il "corteggiamento a distanza" da parte di Giorgio Manetti, ex fidanzato storico di Gemma Galgani. Ebbene, in una recente intervista, la dama Isabella ha ribadito che non direbbe no ad un incontro con il gabbiano toscano, nonostante nelle ultime registrazioni del programma, abbia scelto di lasciare la trasmissione con Fabio.

Colpo di scena a Uomini e donne: Isabella se ne va con Fabio

Nel dettaglio, Isabella Ricci è stata una delle protagoniste indiscusse delle ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne, al centro dell'attenzione per il suo rapporto speciale nato con il cavaliere Fabio.

L'alchimia tra i due è cresciuta sempre più, al punto che tra i due è nato un feeling speciale che li ha portati a prendere una decisione molto importante.

Isabella, infatti, ha scelto di uscire dal programma e quindi di abbandonare lo studio di Uomini e donne e lo ha fatto proprio in compagnia di Fabio, con il quale ha deciso di costruire una relazione lontana dai riflettori mediatici.

Un passo importante per la dama "nemica" di Gemma Galgani, la quale ha dimostrato di essere interessata in primis alla ricerca del vero amore e non alla visibilità mediatica.

Giorgio Manetti e il 'corteggiamento' per Isabella Ricci, nemica di Gemma

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché prima di arrivare a questa fatidica scelta finale, Isabella è stata al centro dell'attenzione anche per gli apprezzamenti da parte di Giorgio Manetti.

L'ex fidanzato di Gemma, in una serie di interviste, ha ammesso di essere molto colpito dalla dama, al punto da volerla conoscere e cercare così di costruire un rapporto.

Al tempo stesso, però, Giorgio ha precisato che non sarebbe rientrato in trasmissione dato che non voleva più mettersi in gioco e quindi che avrebbe voluto incontrare Isabella fuori dallo studio di Uomini e donne.

Isabella spiazza e non dice no all'incontro con Giorgio fuori da U&D

Un incontro che, in queste settimane, non è mai avvenuto ma nonostante Isabella abbia scelto di uscire dal programma insieme a Fabio, non ha escluso a priori la possibilità di incontrare Giorgio Manetti lontana dalle telecamere del programma di Canale 5.

Anche se sta costruendo una relazione con Fabio, Isabella ha spiazzato nel momento in cui ha ammesso che non direbbe no ad un incontro con l'ex di Gemma Galgani, anche se non a Firenze.

"Un caffè con lui lo prenderei ma non a Firenze. Se vuole ci vediamo a Roma, lo aspetto", ha dichiarato la dama del trono over parlando di Giorgio e di questo possibile incontro.