La registrazione di Uomini e Donne del 20 novembre è stata ricca di novità e colpi di scena. Per quanto riguarda il trono over, Isabella e Fabio hanno raccontato che se le cose continueranno a procedere bene, potrebbero lasciare insieme il programma. Al contrario, fra Ida e Diego le cose non sono andate per il verso giusto e la loro storia è terminata. Gemma non era ancora presente in studio e, inoltre, dietro le quinte del dating show si è festeggiato il compleanno del tronista Matteo Ranieri.

Uomini e Donne, anticipazioni: la storia fra Isabella e Fabio continua

Le anticipazioni presenti sul web forniscono informazioni su quello che sta accadendo fra Isabella e Fabio. La dama di Uomini e donne, infatti, nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5 ha iniziato una frequentazione con Fabio. L'imprenditrice romana è sembrata fin da subito piacevolmente colpita dalle prime uscite con il single e, nell'ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, la coppia ha spiegato come stanno procedendo le cose fra di loro e hanno confermato che starebbe andando tutto bene. Isabella, però, al momento, avrebbe ancora qualche dubbio riguardo la frequentazione.

Isabella potrebbe lasciare lo show con Fabio

In base a quanto trapelato, sembrerebbe che, nonostante i dubbi dell'imprenditrice, la coppia potrebbe lasciare presto lo show insieme. Infatti, nella registrazione di Uomini e Donne del 20 novembre, sono arrivate in studio due donne che volevano conoscere Fabio, ma il cavaliere non le ha fatte scendere dalle scale.

Infatti, il protagonista del parterre maschile ha preferito non conoscere le single, continuando la sua conoscenza con Isabella.

Uomini e Donne: Gemma ancora a casa, fra Ida e Diego è finita

Anche nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, Gemma Galgani non era presente in studio, ma in collegamento da casa. Nonostante l'assenza dal programma di Canale 5, la dama torinese è riuscita comunque a conoscere un cavaliere che è arrivato in studio per conoscerla.

A prima vista, Gemma ha dichiarato che esteticamente le piaceva il single intenzionato a corteggiarla. Al contrario, Ida Platano non sta passando un periodo sereno in amore. Infatti, la relazione fra la parrucchiera e Diego Tavani è terminata. Inoltre, attraverso il profilo Instagram di Raffaella Mennoia si è scoperto cosa è accaduto dietro le quinte della registrazione di Uomini e Donne del 20 novembre.

Infatti, nella giornata di riprese del dating show di Canale 5, l'autrice della trasmissione ha filmato il tronista Matteo Ranieri, mentre tagliava la sua torta di compleanno. Durante i festeggiamenti, oltre alla collaboratrice di Maria De Filippi erano presenti altre persone, fra le quali anche la tronista Roberta. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se per Isabella e Fabio ci saranno i petali rossi.