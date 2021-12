Accadranno interessanti novità nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne trasmesse a dicembre su Canale 5. Gli spoiler del dating show di Maria De Filippi rivelano che Gemma Galgani si avvicinerà sempre di più a Leonardo, mentre Roberta Giusti sarà ancora divisa tra Luca Salatino e Samuele Carniani.

Uomini e Donne: scatta un lungo bacio tra Leonardo e Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 annunciano inediti colpi di scena per i fan del dating show.

Scendendo nei particolari, Gemma Galgani tornerà a catalizzare l'attenzione grazie alle sue vicende amorose. La dama di Torino, infatti, tornerà in studio dopo aver sconfitto il Coronavirus, che non le aveva impedito di essere presente via collegamento da casa. In quella circostanza, Galgani aveva fatto la conoscenza di un nuovo spasimante, giunto a Cinecittà per frequentarla. Leonardo, infatti, è apparso entusiasta di conoscere la torinese, sebbene a distanza. Interesse che è stato ampiamente ricambiato da Gemma, che è rimasta affascinata dal sorriso e dal modo spigliato dell'uomo.

A quanto trapelato dall'ultima registrazione, Galgani in studio rivelerà di aver fatto un'esterna con Leonardo, dove sono stati protagonisti di un colpo di scena.

I due si sono scambiati un lungo bacio. Insomma, la donna sembrerebbe aver voltato pagina dopo la delusione ricevuta da Costabile Albore.

Roberta ancora divisa tra Luca e Samuele

Nelle puntate di U&D trasmesse a dicembre sui teleschermi di Canale 5, tutta l'attenzione sarà per Roberta Giusti. La tronista, infatti, sarà ancora divisa tra i suoi due corteggiatori.

A tal proposito, Luca Salatino tornerà in studio dopo aver letto una lettera da parte di Giusti. Il ragazzo sembrerà molto a suo agio, dichiarando di essere deciso a lottare per conquistare il cuore di Roberta. Parole che desteranno il malcontento di Samuele Carniani, che apparirà più in difficoltà rispetto al suo rivale. Il corteggiatore, infatti, comincerà a non sopportare più la situazione venutasi a creare in studio visto i continui rifiuti di Roberta a ballare con lui.

Marika esce con Luigi, ancora nessuna sostituta per Andrea Nicole

Marika continuerà ad essere alla ricerca della persona giusta con cui dividere la propria vita. La dama siciliana, infatti, deciderà di intraprendere una frequentazione con Luigi, dopo alcune brevi conoscenze finite male.

Maria De Filippi, invece, rimanderà ancora la scelta della sostituta di Andrea Nicola, che ha lasciato il programma insieme a Ciprian Aftim non senza polemiche. Attualmente, sul trono rimangono solo Roberta Giusti e Matteo Ranieri.