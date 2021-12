Prosegue l'appuntamento con Amici 2021 e questa domenica 12 dicembre andrà in onda su Canale 5 la tredicesima puntata del pomeridiano.

Le anticipazioni rivelano che i riflettori saranno puntati in primis sulle nuove sfide che dovranno affrontare sia i cantanti che i ballerini che sono in gara in questa ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi, ma ci sarà spazio anche per un bel po' di ospiti che prenderanno parte allo show, tra cui Marco Mengoni.

Tredicesima puntata Amici 2021, anticipazioni: tra gli ospiti Marco Mengoni e Riccardo

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata di Amici 2021 in programma domenica pomeriggio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di ospiti che arriveranno in trasmissione.

Tra questi va segnalato il cantante Marco Mengoni, che presenterà dal vivo il suo nuovo lavoro discografico dl titolo Materia (terra) che lo vede già in testa alle classifiche di vendita del nostro Paese.

Spazio anche al ritorno di un ex allievo del talent show di Maria De Filippi. Trattasi del giovane Riccardo Marcuzzo, vincitore della categoria canto durante la sedicesima edizione di Amici.

Mattia di salva dalla sfida eliminatoria: anticipazioni Amici 21 del 12 dicembre

Dopo un periodo di assenza dalla scena musicale, Riccardo è tornato alla ribalta con un nuovo progetto che presenterà nel programma che gli ha permesso di realizzare il suo sogno.

Inoltre, gli spoiler della prossima puntata di Amici 2021 in programma domenica 12 dicembre su Canale 5, rivelano che in studio sarà presente anche l'attrice Sabrina Ferilli, amica della conduttrice Maria De Filippi e giurata anche a Tu si que vales.

Le anticipazioni riguardanti le sfide che hanno visto coinvolti gli allievi di Amici in questa nuova puntata del pomeridiano, rivelano che i riflettori erano puntati sulle sorti di Mattia, il giovane ballerino finito a rischio eliminazione dopo aver ottenuto una posizione bassa nella classifica dei danzatori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Christian assente alla registrazione, ecco perché: anticipazioni Amici 21

Ebbene, contrariamente a tutte le aspettative, Mattia si è salvato: l'esito finale della sua sfida è stato positivo e quindi non è stato fatto fuori dal cast di questa ventunesima stagione del talent show di Maria De Filippi, ma porta avanti il suo percorso.

Salvi anche tutti gli altri allievi che erano finiti in sfida questa settimana, tra cui i cantanti Rea e Nicol che la scorsa settimana, si erano piazzati agli ultimi posti della classifica di canto.

Tra gli assenti di questa nuova puntata del programma il ballerino Christian che è stato male e quindi non ha era presente in studio alla registrazione.