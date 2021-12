Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne trasmesse nel mese di dicembre su Canale 5.

Gli spoiler del dating show delle reti Mediaset annunciano che Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim saranno protagonisti di una scelta insolita, che scatenerà un putiferio in studio: Gianni Sperti sarà molto duro con la neo-coppia, mentre Maria De Filippi apparirà delusa.

Uomini e Donne, puntate dicembre: Andrea Nicole sceglie Ciprian dopo una notte insieme

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulle nuove puntate trasmesse a dicembre in prima visione assoluta raccontano che Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim catalizzeranno l'attenzione del pubblico e di Canale 5.

La tronista, infatti, verrà travolta dalle polemiche quando dichiarerà di essersi incontrata di nascosto con il suo corteggiatore. La sera prima della registrazione, quest'ultimo era infatti riuscito a trovare il suo indirizzo, riuscendo a incontrarla: i due hanno passato la notte insieme.

In studio, la tronista confesserà di aver scelto Ciprian, in quanto è il ragazzo con il quale intende costruire un futuro lontano dalla trasmissione.

Gianni Sperti accusa la neo-coppia di aver preso in giro la redazione

Nelle puntate di dicembre di U&D, la scelta di Andrea Nicole susciterà un mare di polemiche visto che va contro al regolamento. La tronista, infatti, mentirà alla redazione del programma, non informando dell'intenzione di Ciprian di salire in casa sua per un confronto.

Una rivelazione che scatenerà il panico in studio. In particolare, Gianni Sperti avrà una reazione molto dura verso Conte. L'opinionista si scaglierà contro la neo-coppia, accusandola di aver preso in giro la redazione e tutte le persone che lavorano dietro le quinte.

L'opinionista attacca Andrea Nicole Conte, Maria De Filippi delusa

Ma l'ira di Sperti non si placherà qui, affermando che la tronista non si merita il trono. Parole che sconvolgeranno Andrea Nicole Conte, la quale si abbandonerà alle lacrime. La donna, a questo punto, cercherà l'appoggio della sua collega Roberta, che sarà accusata dall'opinionista di essere in combutta con lei.

Inoltre, Andrea Nicole dovrà fare i conti con la delusione di Maria De Filippi, che l'aveva supportata fin dal suo debutto a settembre a Uomini e Donne. La conduttrice apparirà amareggiata in quanto si aspettava che Conte mettesse al corrente la redazione su quanto stesse accadendo con Ciprian, invece di farlo di nascosto. Alla fine, quindi, i due usciranno dallo studio senza la consueta cascata di petali rossi.