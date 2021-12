Nuovo appuntamento con le anticipazioni su Uomini e donne, il dating show che mediamente viene visto da oltre tre milioni di telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate in onda a dicembre in televisione rivelano che Roberta Giusti farà la sua scelta mentre per Luca Salatino ci sarà una grande sorpresa da parte di Maria De Filippi.

Uomini e donne, puntate dicembre: la scelta di Roberta è Samuele Carniani

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulle nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere a dicembre in prima visione su Canale 5 annunciano sorprese a non finire dopo l'uscita di scena di Andrea Nicole.

Nel dettaglio, Roberta farà la sua scelta al termine di un percorso irto di difficoltà. La tronista di Roma, infatti, deciderà di uscire con Samuele Carniani, che non aveva mai nascosto di provare dei reali sentimenti per lei. Sentimenti che a quanto sembra sono stati ricambiati dalla Giusti, che apparirà sempre più decisa a costruire qualcosa di bello lontano dagli studi con il corteggiatore aretino.

Pesante delusione, invece, per Luca Salatino. L'ex pugile dal passato difficile sarà scartato dalla tronista. Poco tempo fa, quest'ultima aveva rivelato in studio che il corteggiatore aveva un atteggiamento che non rispecchiava il suo uomo ideale. La complicità iniziale aveva ben presto lasciato spazio a momenti di tensione fino alla decisione di non sceglierlo.

Tuttavia, Maria De Filippi riserverà una grossa sorpresa per lui.

Maria De Filippi invita Luca Salatino sul trono

Nelle puntate di dicembre di U&D, la conduttrice e gli autori della trasmissione di Mediaset inviteranno Luca a sedersi sul trono.

In dettaglio, Maria De Filippi consegnerà alla non scelta un bigliettino, pregandolo di non leggerlo, tanto da farlo accomodare nel backstage della trasmissione fino alla fine della scelta di Roberta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una volta rientrato in studio, la conduttrice chiederà a Salatino di leggere il bigliettino ad alta voce, in cui ci sarà scritto: "Sei il nuovo tronista".

Una richiesta che stata accettata dal corteggiatore di Roma. In questo modo, avrà la possibilità di rimettersi in gioco nella trasmissione dei sentimenti dopo non essere stato scelto da Roberta.

L'ex pugile affianca Matteo Ranieri

L'ex pugile diventato chef affiancherà Matteo Ranieri, come lui alla ricerca dell'anima gemella in seguito alla fine della storia con Sophie Codegoni, attualmente rinchiusa all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Non resta che attendere i prossimi giorni per vedere come si concluderà il percorso di Roberta Giusti all'interno del dating show della rete ammiraglia Mediaset.