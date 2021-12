Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche della fiction daily creata da Bea Schmidt raccontano che Ariane scoprirà che dietro le aggressioni subite e le lettere minatorie subite c'è Karl, l'ex marito che credeva di aver ucciso al lago. L'uomo, quindi, tornerà a Bichlheim con la chiara intenzione di farla pagare alla dark lady, nel frattempo Henning non donerà le attenzioni dovute a Shirin e tenterà di spacciare per sua una lettera d'amore di Gerry indirizzata a Ceylan.

Shirin, infine, si renderà conto di tenere al fratello di Max più di quanto aveva immaginato.

Ariane apprende che dietro le lettere minatorie ricevute e le aggressioni subite c'è l'ex marito Karl

Le trame bavaresi di Sturm der Liebe anticipano che Ariane, da quando ha troncato la relazione con Erik e intrapreso una storia con Robert, ha ricevuto diverse lettere minatorie e subito anche delle misteriose aggressioni.

Kalenberg, a tal proposito, ha subito sospettato che dietro tali vessazioni ci fosse lo zampino dell''ex fidanzato, Werner e Christoph ma le cose staranno diversamente.

La dark lady, difatti, scoprirà che l'artefice delle intimidazioni è Karl, l'ex marito che credeva di aver ucciso al lago tempo addietro.

L'uomo fu gettato nel lago da Ariane dopo che quest'ultima gli aveva somministrato dei sonniferi dopo aver scoperto di essere stata tradita dallo stesso.

Karl, però, si riuscì a salvare miracolosamente e, nelle prossime puntate della soap opera, apparirà nuovamente a Bichlheim col chiaro intento di vendicarsi della dark lady.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Shirin si renderà conto di tenere a Gerry più di quanto credeva

Le anticipazioni tedesche della fiction daily riportano che il legame sentimentale tra Shirin e Henning risentirà di qualche scossone.

Il rinomato sommelier, quando si trovava in fase di conoscenza con Ceylan, aveva messo in chiaro di non aver voglia di gettarsi in una relazione amorosa ma, col tempo, il cugino di Maja ha cambiato idea..

Se da un lato Ceylan non avrà occhi che per il suo lui, dall'altro lato Henning risulterà distaccato e sfuggente nei riguardi della ragazza.

L'atteggiamento gelido di von Thalheim farà anche infuriare Gerry, il quale rimprovererà apertamente quest'ultimo.

Henning, anziché fare ammenda, rincarerà la dose tentando di spacciare per sua una lettera d'amore del fratello di Max indirizzata a Shirin ma non ci vorrà molto prima che il suo inganno venga scoperto.

Ceylan, infine, si renderà conto di tenere a Gerry più di quanto avesse immaginato.