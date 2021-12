Armando Incarnato è uno dei personaggi più in vista del trono over di Uomini e donne: il cavaliere, nel bene e nel male, è molto seguito sia per il percorso che fa all'interno del dating show che sui social. E proprio sul suo profilo Instagram, Armando ha dato vita ad uno sfogo per via di alcune insinuazioni che avrebbe ricevuto circa la sua sfera intima. Non è chiaro chi sia stato a rivolgergliele visto che Incarnato parla in maniera generica ma è chiaro che ha provato molto fastidio. Il partenopeo in maniera ironica si è chiesto perché è sempre sulla bocca di tutti, invitando tutti ad essere più sinceri.

Il cavaliere colpito nella sua 'sfera intima'

Armando su tutte le furie: il cavaliere ha postato un video in cui si ritrae mentre si prepara, ma con un sorriso dolce-amaro il cavaliere del trono over ha voluto raccontare ai suoi fan uno spiacevole attacco che ancora una volta lo ha visto suo malgrado protagonista. Il partenopeo per spiegare l'accaduto ha chiesto ai suoi follower di prestare attenzione a ciò che gli è stato detto, mostrandosi un po' irritato e un po' divertito dal fatto. "Siamo passati dal mostrare auto e moto che significava ostentare una vita che non è la tua, al mostrare auto e moto che significa avere problemii", ha proseguito Incarnato riferendosi a problemi della sfera intima.

Armando per smentire tali inutili dicerie, che lo hanno colpito molto, è andato avanti invitando a verificare di persona qualora avessero dei dubbi sulla sua persona. Ma non è tutto perché il cavaliere del parterre maschile ha voluto dare un ulteriore affondo, facendo intendere tra le righe che probabilmente tali accuse vengono da un soggetto femminile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Incarnato, poi, senza girarci troppo intorno ha accusato il suo misterioso interlocutore di essere interessato più alla sfera materiale che a quella spirituale.

Armando furioso: 'Avete ancora coraggio di parlare?'

"Chiedete al vostro Babbo Natale un po' di sincerità", ha concluso il suo sfogo Armando che si è anche chiesto retoricamente se qualcuno ha ancora il coraggio di dire altro sul suo conto.

Non è chiaro se le sue frecciate siano giunte al destinatario ma nel frattempo anche la dama Marika non si è risparmiata sui social: la donna ha usato il suo profilo per lanciare una battutina al veleno che pare rivolta proprio ad Armando. "Peggio del lupo che non cambia il pelo, c’è il branco che glielo allisci" ha scritto Marika dopo che Incarnato ha detto di avere la registrazione di una chiamata in cui Marika parla male di Uomini e Donne.

Pare evidente che di Armando si sentirà parlare ancora a lungo. Il cavaliere non ha trovato il suo amore all'interno del dating show e ogni sua frequentazione riserva sempre dei colpi di scena: non resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne. Di certo, i riflettori rimarranno puntati su di lui, che con Gemma è un punto di riferimento per i telespettatori del programma.