Sebbene la sua permanenza a Uomini e donne sia stata relativamente breve (è giunta alla fine della scorsa stagione e ha già lasciato il dating show), Isabella Ricci è stata una delle dame del trono over che ha lasciato un segno nel pubblico. Per lei è stato fondamentale l'incontro con Fabio, un cavaliere con il quale ha deciso di costruire una relazione lontano dalle telecamere. Anche se a oggi si sente felice e appagata, Isabella ha raccontato in un'intervista un rammarico che non l'ha mai abbandonata: non essere mai diventata madre.

Il rimpianto della ex dama

Isabelle Ricci e Gemma Galgani hanno avuto scontri infuocati a Uomini e Donne. Le due donne hanno visioni del mondo e dell'amore completamente differenti, ma hanno una cosa in comune: non hanno avuto figli. Intervistata dal Magazine del dating show, Isabella ha aperto il suo cuore proprio adesso che sta vivendo un momento felice e sereno al fianco di Fabio. Se in passato il periodo di Natale per lei era difficile, tanto che non avrebbe mai voluto vivere quel periodo dell'anno, oggi le cose sono ben diverse: sa che potrà passare il periodo delle feste con il suo nuovo compagno, accogliendo anche i figli di quest'ultimo.

"Di sicuro lo trascorreremo insieme, probabilmente con i suoi figli o con degli amici", ha detto Ricci parlando del Natale alle porte, ma facendo un confronto molto intenso su quello che accadeva in passato.

La ex dama vedeva le sue amiche che decoravano casa e che si apprestavano a vivere il momento in serenità con i compagnia dei figli. Il suo unico desiderio, invece, era sempre quello di fuggire via, tanto che non addobbava nulla. Il pensiero di non essere diventata madre non l'ha mai abbandonata: "Un rammarico che in un angolo della mia testa è sempre presente".

Isabella e l'incontro con Fabio

"Non intendo ammalarmi per il rimpianto di non essere diventata madre, preferisco rendere la mia vita più bella accogliendo i figli del mio compagno, Fabio", ha aggiunto Isabella, mettendo così in luce il suo carattere forte e risoluto anche in questa circostanza. Insomma, pare proprio che l'arrivo di Fabio nella sua vita sia stato provvidenziale e che il cavaliere sia riuscito a far breccia nel suo cuore.

Cosa succederà nella vita dei due sarà solo il tempo a dirlo, ma pare evidente che Isabella abbia intenzione di costruire qualcosa di solido.

Il Natale sarà un ulteriore momento di unione per Isabella e Fabio, che hanno lasciato il dating show relativamente presto: entrambi erano certi di aver trovato la persona giusta. Gli scontri tra Isabella e Gemma verranno meno, ma per Ricci l'obiettivo del programma si può dire senza dubbio centrato.