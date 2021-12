Sono sempre più distanti Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: i due da tempo non condividono uno scatto social e come se non bastasse a mettere altra carne al fuoco ci ha pensato Alessandro Rosica. L'esperto di Gossip, il primo a dare notizia con Biagio D'Anelli dell'allontanamento tra i genitori di Luna Marì, ha affermato che la showgirl e l'hair-stylist sono 'vicini alla crisi totale', che secondo il giornalista sarebbe stata già sfiorata diverse volte nelle ultime settimane. Inoltre, le ultime Instagram Story di Belen la vedono intenta a montare la nuova culla per la figlia e anche in questo caso di Antonino neanche l'ombra.

Spinalbese non frequenterebbe più i Rodriguez

Le voci di crisi tra Belen e Antonino si rincorrono da tempo e più passano i giorni più tali voci si fanno insistenti e prendono consistenza. Dopo il ricovero di Spinalbese, durante il quale colei che dovrebbe essere la compagna non si è occupata di lui, e dopo la 'paparazzata' che vede Rodriguez in compagnia di Michele Morrone in un locale milanese, a incendiare di nuovo il gossip che riguarda la coppia ci ha pensato Alessandro Rosica. il giornalista, sul suo profilo Instagram, ha reso noto che non solo i due sarebbero a un passo dal punto di non ritorno, ma ha anche aggiunto che lui è 'sempre più distante dalla famiglia Rodriguez'.

E questo ultimo particolare è anche confermato indirettamente dalla showgirl argentina.

Belen, infatti, sempre più spesso condivide dei momenti che la vedono in compagnia di tutta la sua famiglia al gran completo ma di Spinalbese non vi è traccia. Le sue iniziali sono anche scomparse dagli addobbi natalizi: insomma tutto fa pensare che tra i due sia sceso il gelo. Del grande amore che i due professavano sui social è rimasta solo la piccola Luna che ad oggi ha solo pochi mesi di vita.

Antonino lontano dalla vita di Belen

E a proposito della sua secondogenita, Belen ieri, ricondividendo sulle Instagram Story le immagini postate dall'amica Patrizia Griffi, si è mostrata intenta a montare una nuova culla per la piccolina. La sua amica ha sottolineato che Belen sa fare proprio tutto ed è quindi una donna da sposare.

La showgirl però ha prontamente negato di essere pronta a questa eventualità. 'No, no ho già dato!', ha affermato Rodriguez che con questa storia sembra dare ragione a Rosica.

Non solo la frase detta suscita qualche perplessità, ma soprattutto il fatto che Belen abbia fatto shopping natalizio con l'amica e non con il compagno e che lei stessa abbia dovuto farsi carico del trasporto e del montaggio della culla. Nulla di strano in sé chiaramente, ma è ovvio che cresce la curiosità sulla costante assenza di Antonino. Probabilmente le prossime feste chiariranno se tra i due la crisi ha toccato il punto più basso o se ci sarà modo di rimediare.