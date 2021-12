Con la puntata di Un Posto al sole di venerdì 24 dicembre 2021 si chiude la settimana di programmazione prima delle feste natalizie. L'episodio verrà trasmesso come sempre su Rai 3 alle 20:45 e in streaming su RaiPlay, dove può essere visto in replica anche dopo la messa in onda. La vacanza di Patrizia e Riccardo si è trasformata in un incubo, dopo che si è palesata l'ex moglie di Crovi, Virginia. L'atmosfera si fa sempre più pesante. Mentre Ross sta per ricevere l'ennesima delusione, Silvia e Otello si preparano a partire.

Un Posto al sole trama puntata venerdì 24 dicembre 2021

Clara non ha intenzione di farsi sottomettere ancora e così ha dato un bel due di picche ad Alberto. Tuttavia, non vuole nemmeno tornare con Patrizio, che le ha chiesto di andare a convivere anche con il piccolo Federico. Forse, la soluzione migliore per lei in questo momento è restare da sola e riflettere su ciò che vuole davvero per la sua vita sentimentale.

Patrizio, affranto e senza più alcun entusiasmo, si rinchiude nel suo dolore ed è deciso a non festeggiare con i suoi cari il cenone di Natale, preferendo rimanere da solo al bar Vulcano. Per lui, la fine della storia con Clara è stato un boccone troppo amaro da digerire.

Nel frattempo, Vittorio continua con il suo piano per far allontanare Speranza, che sta per tornare in famiglia in occasione del Natale.

Il giovane Del Bue tenta l'ennesima mossa, suscitando le ovvie perplessità di Guido e Mariella.

Silvia e Otello in partenza nelle nuove puntate Un Posto al sole

Continuando con le anticipazioni, vedremo Silvia ancora demoralizzata per la sua separazione da Michele e per la distanza emotiva - e non solo - di sua figlia Rossella, che continua a ritenerla l'unica responsabile della rovina della sua famiglia.

A dare un po' di sollievo a Silvia ci ha pensato Otello, anche se non sono mancati momenti di ansia. Padre e figlia decideranno di partire per Indica, sperando di trascorrere un po' di tempo sereni.

Rossella e Riccardo in crisi a causa di Virginia

Non è stata un'idea fortunata quella di partire per Bolzano. Del resto, come poteva Riccardo immaginare di trovarvi l'ex moglie Virginia?

Tra Crovi e Rossella la tensione sarà alle stelle e la magica atmosfera di inizio vacanza sarà solo un lontano ricordo.

Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole, Virginia non perderà tempo per stuzzicare Rossella, molto probabilmente per una mai elaborata gelosia nei confronti di Riccardo. Resta da capire che cosa deciderà di fare la povera Ross una volta che verrà a sapere tutta la verità dal suo fidanzato, del quale aveva imparato a fidarsi e con cui si era lasciata andare nonostante il periodo non facile che stava attraversando.