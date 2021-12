Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Raitre nella settimana fino a venerdì 24 dicembre 2021, sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, ne accadranno delle belle con Rossella, Michele e Riccardo alle prese con i preparativi della loro partenza. Silvia, invece, proprio quando si renderà conto di dover trascorrere le feste natalizie da sola, riceverà la visita di Otello. Oltre al grande ritorno nelle trame della soap del marito di Teresa, ci sarà anche quello di Viola.

La ragazza si renderà immediatamente conto che Raffaele ha qualcosa che non va. Tra le vie di Bolzano, una donna misteriosa vedrà Rossella e il suo ex marito Riccardo scambiarsi un bacio. Purtroppo la serenità di questa giovane coppia verrà sciupata in quanto Rossella si renderà conto che Riccardo le nasconde qualcosa.

Un posto al sole anticipazioni: Alberto prova a riavvicinarsi a Clara ma lei trascorre le vacanze natalizie da sola

Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Rossella prepararsi alla partenza per Bolzano, viaggio che intraprenderà insieme a Riccardo e Michele. Silvia, invece, rimarrà a Napoli a trascorrere il Natale da sola e senza la sua famiglia. E mentre Susanna dovrà sostenere l’esame di magistratura, Patrizio sarà a dir poco turbato dalla rottura con Clara.

Il figlio di Raffaele sospetterà che a causare la fine della sua relazione con la sua mata sia stato Alberto. Proprio quest’ultimo coglierà al volo l’occasione per tentare di accorciare le distanze con la sua ex. Mentre Rossella e Riccardo si fermeranno a Bolzano, Michele continuerà il suo viaggio per raggiungere Milano. Infatti, nelle scorse puntate di Un posto al sole si è appreso che il giornalista ha ricevuto una proposta di lavoro nel capoluogo lombardo.

Ma i colpi di scena non finiscono qui. Infatti a Palazzo Palladini sta per fare ritorno qualcuno che non si vede da molto tempo.

Il ritorno di Otello e Viola, Roberto Ferri contro Nunzio: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Come avevamo accennato in precedenza, nelle prossime puntate di Un posto al sole i telespettatori assisteranno al ritorno di Otello e di Viola.

Il marito di Teresa starà addosso a Silvia, nonostante Guido e Renato cercheranno di farlo svagare un po’. Viola, invece, noterà qualcosa che non va in Raffaele e assieme a Diego deciderà di parlare con Patrizio. Roberto Ferri sfogherà il suo nervosismo sul malcapitato Nunzio. Intanto nel capoluogo del Trentino Alto Adige, una donna noterà Riccardo e Rossella e comincerà a spiarli: chi sarà mai questo personaggio? Lara, nel frattempo, continuerà a mirare a Roberto e gli farà una certa proposta di Natale: riuscirà a conquistarlo in questo modo?

Upas: l’ex moglie di Riccardo manda in crisi Rossella, Patrizio deluso da Clara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda fino alla vigilia di Natale, una misteriosa donna (che si rivelerà essere Virginia, l’ex moglie di Riccardo) rischierà di gettare un’ombra all’interno della nuova relazione di Rossella.

La figlia di Silvia, per l’appunto, comincerà a nutrire dei sospetti nei confronti di Riccardo e andrà nuovamente in crisi. A Napoli, invece, Patrizio, sorpreso e deluso dalla decisione di Clara di lasciarlo, si rifiuterà di partecipare al cenone della vigilia. Sarà così che la sera del 24 dicembre, il fratello di Diego la trascorrerà in solitudine al caffè Vulcano! Otello e Silvia, invece, si accingeranno a raggiungere Indica mentre a Bolzano l’atmosfera tra Rossella e Riccardo sarà completamente rovinata.