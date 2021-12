Domenica 19 dicembre, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Verissimo. Tra i vari ospiti, Silvia Toffanin ha ospitato Alex Belli e Delia Duran. Di fronte ad alcune affermazioni dei due coniugi, la padrona di casa ha espresso il suo disappunto.

Alex: ‘Mio padre era arrabbiato con me’

Nella prima parte dell’intervista, è arrivato in studio Alex Belli. L’attore ha confidato alla padrona di casa che, suo padre non ha gradito l’atteggiamento avuto nella casa del GFVip: “Mio padre era arrabbiato con me”. Il 38enne ha fatto sapere che tra i due c’è sempre stato un rapporto di amore e odio.

Il motivo? La famiglia di Belli, non avrebbe mai accettato che il ragazzo sia andato a Milano a cercare fortuna. Dopo avere ascoltato l’ex gieffino, Silvia Toffanin ha chiesto al suo ospite cosa risponde a chi lo accusa di recitare per via della sua voce impostata. Il diretto interessato anziché glissare, ha ammesso: “Sono fatto così”. Inoltre, il 38enne ha riferito di non essere arrabbiato per il fatto che sia soprannominato “1,2,3 action”.

Delia ha perdonato Alex

In un secondo momento ha fatto il suo ingresso in studio Delia Duran. La modella sudamericana ha fatto sapere di avere perdonato Alex, ma Toffanin ha sbottato: “Non ci credo”. A quel punto Delia ha spiegato che lui e Alex sono due artisti, quindi un po’ di teatralità nella loro coppia è normale.

La padrona di casa, però, ha rimproverato i due coniugi: “No, scusate ma i grandi artisti sono altri. Sono sconvolta”.

Silvia Toffanin parlando con Belli ha lanciato una frecciatina al legame instaurato con Sorge:“Possiamo dire che tu e Soleil vi siete presi una vacanza da moglie e fidanzati”. Dopo avere chiesto se il “triangolo” fosse stato architettato o meno, la conduttrice di Verissimo ha tagliato corto: “Qua è la gara di chi recita meglio, siete furbetti”.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al contrario di quanto spesso accade in trasmissione, i presenti in studio hanno fatto un applauso alla conduttrice e mormorato alle affermazioni di Belli.

Belli si rifiuta di ascoltare un video messaggio di Mila Suarez

Nel corso dell’intervista, la conduttrice di Verissimo ha fatto sapere ad Alex Belli di avere contattato alcune sue ex compagne.

Come spiegato da Toffanin Raniakova si è rifiutata di intervenire e ha chiesto di non essere più associata al nome dell’ex marito. Mila Suarez invece, ha mandato un video-messaggio in trasmissione.

In replica, Alex Belli ha invitato la sua ex moglie a vivere la vita in modo più tranquillo e sereno visto che in passato i due si sono molto amati. Per quanto riguarda Mila, l’ex attore di Centrovetrine ha fatto una richiesta alla conduttrice Mediaset: “Ti chiedo di non vederlo”.