Cambio programmazione in arrivo per la rete Rai nella stagione televisiva 2022. Occhi puntati in primis su uno dei titoli storici del palinsesto della seconda rete. Trattasi di Quelli che il calcio, il programma che quest'anno è stato "promosso" in prime time ma che non ha riuscito ad ottenere risultati d'ascolto soddisfacenti, al punto da procedere con la chiusura definitiva. Novità anche per la soap Il Paradiso delle signore 6 che si fermerà durante il periodo estivo.

Chiude per sempre Quelli che il calcio: cambio programmazione Rai 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per la stagione televisiva 2022 riguarderà in primis la messa in onda di Quelli che il calcio.

La storica trasmissione condotta attualmente da Luca e Paolo e la giornalista Mia Ceran, ha debuttato nella prestigiosa fascia oraria del prime time ma non è riuscito ad ottenere il successo gli ascolti.

La media delle puntate trasmesse in questa tortuosa stagione televisiva autunnale è stata di poco superiore al mezzo milione di spettatori, con uno share che ha toccato anche la drastica cifra del 2%.

L'addio a Quelli che il calcio: il programma cancellato dopo il flop in prima serata

Dati a dir poco deludenti e decisamente bassi per la prima serata di Rai 2, al punto che quella di giovedì 2 dicembre sarà l'ultima puntata di sempre della trasmissione.

Quelli che il calcio, come è stato anticipato sulle pagine di "Tv Blog", chiuderà definitivamente i battenti, dato che si è scelto di non riproporre la trasmissione nel palinsesto del 2022.

Il programma, alla soglia del trentesimo compleanno, saluterà per sempre il pubblico, dopo che per diverse stagioni televisive è stato leader indiscusso degli ascolti della domenica pomeriggio (durante le edizioni condotte da Fabio Fazio e poi da Simona Ventura) arrivando a toccare anche picchi del 40% di share con il racconto della Serie A in diretta televisiva.

Stop Il Paradiso 6 nell'estate 2022 ma poi ritorna: cambio programmazione Rai

Sempre per la programmazione Rai del 2022, è previsto uno stop per la soap opera Il Paradiso delle signore 6 che non sarà trasmessa durante il periodo estivo.

Come accadeva già nelle annate precedenti, gli appuntamenti con la soap in prima visione assoluta, vengono sospesi durante la stagione estiva, ma i fan possono stare tranquilli, perché ci sarà la settima stagione.

Le anticipazioni che arrivano dai vertici della tv di Stato, rivelano che è stata già confermata la settima stagione de Il Paradiso delle signore, che tornerà a tener compagnia al vasto pubblico nella stagione televisiva 2022/2023, come sempre in prima visione assoluta Rai, nella fascia pomeridiana.