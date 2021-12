Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole vedono Patrizio al centro della scena. La sua storia d'amore con Clara sembra andare bene, se non fosse per le continue intromissioni di Alberto. Palladini ora ha anche un nuovo lavoro, grazie all'opportunità che gli ha offerto Niko. Sta cercando in tutti i modi di dimostrare che è cambiato, ma non si comprende fino in fondo quanto sia sincero. Nonostante tutto e nonostante il dolore e le umiliazioni che le ha inferto, Alberto ha ancora un certo ascendente su Clara, che non riesce a dimenticarlo completamente e che, forse, teme.

Federico è loro figlio e Palladini non ci metterebbe nulla a fare il diavolo a quattro per portarglielo via, se solo lo volesse. Proprio per questa paura, Clara finirà per dare una cocente delusione a Patrizio. Nel frattempo, Silvia non smette di soffrire per Rossella che le attribuisce tutta la colpa per la separazione da Michele.

Patrizio riceve un'inaspettata delusione: Un posto al sole anticipazioni

A casa Giordano è ormai tempo di preparare tutto per Natale, la festa più aspettata dell'anno. Patrizio, credendo di fare cosa gradita, invita Clara a trascorrere con lui la giornata del 25 dicembre. A gran sorpresa, però, il ragazzo riceve una delusione.

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole, Clara cercherà di prendere tempo, visto che il Natale dovrebbe passarlo con Alberto, il figlio che ha avuto con Alberto.

Che cosa deciderà di fare alla fine?

Di certo, Palladini non lascerà che questa festività così importante che da tradizione si celebra in famiglia gli tolga la possibilità di stare con Clara e con il piccolo Federico.

Upas spoiler: Rossella respinge Silvia

Non sarà un Natale felice quello dei Saviani, dopo la separazione di Silvia e Michele.

Rossella è entrata in una profonda crisi che la sta turbando non poco e che le sta facendo rivalutare scelte importanti sul suo futuro.

Silvia soffrirà molto per l'atteggiamento di Rossella, che non sembra disposta a capire le ragioni che l'hanno spinta a intraprendere una relazione d'amore con Giancarlo. Come se non bastasse, lo ha risentito (anche se non per prima) ed è stata proprio questa la causa che ha spinto Michele alla scelta di separarsi.

Nei nuovi episodi di Un posto al sole che andranno in onda nel mese di dicembre, la distanza tra Rossella e Silvia sarà sempre più forte, tanto da far temere alla tormentata Graziani di aver perso per sempre l'amore di sua figlia.

Infine, Raffaele si appoggerà all'aiuto della piccola Irene - grande giocatrice di scacchi - per fare uno dei suoi proverbiali scherzetti al povero Renato, dando vita a un siparietto davvero divertente.