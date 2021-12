Michelangelo Tommaso è Filippo Sartori in Un Posto al sole. L'attore è molto amato dal pubblico di Rai 3, così come il personaggio che interpreta. Filippo è il marito di Serena e ora ha provato la gioia di essere diventato padre per la seconda volta. In casa Sartori è infatti arrivata Elisabetta, la sorellina di Irene. La serenità in famiglia sembra essere finalmente tornata, dopo un periodo decisamente difficile che ha visto Filippo perdere la memoria degli ultimi dieci anni e riavvicinarsi alla donna con la quale tradì Serena. E invece, proprio grazie alla nascita della piccola Elisabetta, Sartori ha avuto quella scossa che ha smosso il suo inconscio.

Anche Michelangelo Tommaso, il suo interprete, ha affrontato un periodo - anzi, per la verità molti- che lo hanno messo alla prova e lo ha raccontato in una recente intervista.

Michelangelo Tommaso di Un Posto al sole: 'Filippo è molto diverso da me'

Filippo è uno dei volti storici di Un Posto al sole, che da poco ha tagliato il traguardo dei 25 anni di messa in onda. Una soap che ha saputo conquistare il pubblico per la sua unicità, capace di trasportarci nella vita quotidiana dei personaggi e di raccontare i loro drammi e le loro gioie. Sul set, Michelangelo Tommaso si è innamorato di Samanta Piccinetti, l'attrice che interpreta Arianna, con la quale ha avuto due figli.

Tommaso si è raccontato a cuore aperto in una intervista a Diva e Donna.

L'attore ha detto di essere piuttosto diverso da Filippo che, come ben hanno imparato a conoscere i fan di Upas è metodico e serioso: ''Filippo è stressato, spinto costantemente ai limiti delle sue possibilità. Io sono più ridanciano e socievole''.

Michelangelo Tommaso parla dei suoi attacchi di panico

Anche se si definisce ridanciano e socievole, Michelangelo Tommaso non ha sempre avuto una vita semplice: ''Ho avuto molti alti e bassi, sia dal punto di vista caratteriale che umorale''.

L'attore soffre anche di attacchi di panico, un disturbo molto diffuso e comune e che causa una profonda sofferenza psicologica. A tal proposito, ha voluto rassicurare chi ne soffre, assicurando che ci si può convivere imparando a controllarli.

Michelangelo Tommaso ha raccontato che, a proposito dei tanti alti e bassi che caratterizzano la sua vita e la sua personalità, ha dovuto lavorare su se stesso: ''Mi sono dovuto affrontare con molta sincerità per poter andare avanti.

Ho dovuto fare un lavoro molto profondo e difficile, durato quasi 15 anni di terapia”.

La famiglia di Upas e l'amore con Samanta Piccinetti

L'attore ha anche parlato della bellissima atmosfera che c'è sul set di Un posto al sole, una vera famiglia. E, come in ogni famiglia, non mancano litigi. Upas ha dato molto a Michelangelo Tommaso, sia dal punto di vista professionale che personale, visto che la sua storia d'amore con Samanta Piccinetti (Arianna) prosegue a gonfie vele.