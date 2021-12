Maria Monsè e Lulù Selassié hanno dato adito ad un duro scontro al GFVip. Tutto è partito da una confessionale della 47enne, in cui ha rivelato di non credere agli attacchi di panico della coinquilina. La Principessa dopo avere origliato quanto detto dalla "vippona" ha deciso di affrontarla.

L'episodio incriminato

Lo scontro tra le sorelle Selassié e Katia Ricciarelli,, avvenuto nella 23^ puntata del GFVip, ha creato una spaccatura all'interno della casa di Cinecittà. Nel dettaglio, le Principesse d'Etiopia hanno sostenuto che i concorrenti "over" dovrebbero lasciare spazio ai giovani.

Parole che hanno mandato su tutte le furie la cantante lirica. Ma non solo, Manila Nazzaro ha ricordato che Clarissa (eliminata), Lulù e Jessica dovrebbero ringraziare gli autori del Reality Show visto che partecipano al Grande Fratello Vip senza mai essere state famose. Maria Monsè invece, ha dichiarato in confessionale di non avere "bevuto" l'attacco di panico avuto da Lulù durante la diretta: " È troppo comodo". Secondo la 47enne, la Principessa avrebbe mentito sugli incontri avuti con la psicologa.

L'ira della Principessa

Lulù dopo avere sentito delle voci provenire dal confessionale, ha pensato bene di ascoltare. Dopo avere compreso che Maria Monsè stava parlando male di lei, ha trattato l'argomento con la sorella maggiore.

Maria 1 settimana lì dentro e si permette di giudicare le cose private di Lulù. Ma chi sei? Ma come ti permetti?

Ma poi mettendo in mezzo “il caso di Manuel” 🤣🤣 ma dove vuoi andare Maria?

Prendendo per il culo Lulù vergognati! Duri pochissimo li dentro #gfvip #LuluSelassie pic.twitter.com/0UkxfB1EX8 — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 ( IO ᔕTO ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@frances06455734) November 30, 2021

La 23enne ha chiosato: "Quella è un'idiota. Cosa ... ne sai della mia vita e di quello che abbiamo fatto io e le mie sorelle prima del GFVip?" A quel punto Jessica ha consigliato alla sorella di lasciare stare l'argomento, ma invano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Principessa, infatti, ha deciso di affrontare Maria. Lulù ha spiegato che chi la conosce sa benissimo che frequenta una psicologa da prima che entrasse al reality show. Poi, ha fatto capire alla coinquilina che non si sarebbe dovuta permettere di dubitare dei suoi malesseri: "Sono cose mie personali e nessuno si deve permettere di giudicare".

Maria Monsè chiede un provvedimento

Durante lo scontro con la "vippona", Maria Monsè ha fatto sapere che il suo sfogo è nato dopo avere sentito le parole delle Principesse sui concorrenti "over". La 47enne ha ritenuto giusto che nessuno deve puntare il dito contro chi ha una certa età. Non contenta, la nuova concorrente del GFVip ha chiesto a Lulù se avesse un altro attacco di panico.

Infine, infastidita per essere stata ascoltata mentre parlava in confessionale Monsè ha chiesto agli autori del programma di prendere dei seri provvedimenti nei confronti della Principessa d'Etiopia. Per capire come agirà la produzione, bisognerà attendere la messa in onda della 24^ puntata. Per chi non lo sapesse, Lulù Selassié si trova già in nomination d'ufficio per essersi espressa contro il programma con epiteti irripetibili durante la diretta di lunedì 29 novembre.