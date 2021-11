Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata in onda mercoledì 1° dicembre 2021 su Rai 3 e on demand su RaiPlay si concentrano su Lara e Roberto, che verranno seguiti da una strana presenza. Chi è questo sconosciuto? La sua identità non è ancora nota, ma pare che non sia animato da buone intenzioni. Del resto, Ferri non ha ancora ben chiaro il motivo per il quale Lara è rientrata a Napoli. Intanto, Fabrizio verrà innervosito dall'ennesimo guaio al pastificio che minerà la sua tranquillità. Marina proverà a stargli vicino, ma la situazione si rivelerà più ostica del previsto.

Un Posto al sole, anticipazioni episodio 5828 di mercoledì 1° dicembre 2021

Cosa succederà nella nuova puntata di Upas? Al pastificio, una grave problematica manderà in ansia Fabrizio, stanco di continuare a far fronte a imprevisti che minacciano la sua tranquillità lavorativa e non solo. Marina, preoccupata per la reazione di Rosato, farà di tutto per calmarlo.

Imprevisti anche per Rossella, che sta attraversando una crisi profonda per quanto successo ai suoi genitori. Michele ha deciso di separarsi, nonostante Silvia gli abbia assicurato di non essere interessata a Giancarlo. Saviani però, è certo che il solo fatto che abbia risposto alla sua chiamata sia segno di un attuale e mai sopito interesse.

Come raccontano le anticipazioni di Un posto al sole, Rossella dovrà gestire un'emergenza ospedaliera non facile, che la metterà alla prova a livello professionale. Già turbata di suo, rifletterà sul suo futuro lavorativo e a pensare se lasciare davvero Napoli per trasferirsi a Milano, una città a lei sconosciuta ma ricca di opportunità per la sua formazione.

Anche in questa circostanza, l'aiuto e il supporto di Riccardo saranno fondamentali.

Lara e Roberto in pericolo, spoiler Un Posto al sole

Continuando con le anticipazioni dell'episodio di Upas che andrà in onda mercoledì 1° dicembre su Rai 3 alle 20:45, vedremo Vittorio molto indeciso riguardo i sogni romantici di Speranza. Il giovane Del Bue non saprà se assecondarla oppure se continuare imperterrito per la sua strada.

Attenzione a Lara e Roberto, che hanno intrecciato di nuovo le loro vite, anche se con intenzioni diverse. Lara vorrebbe infatti che il loro rapporto si trasformasse in qualcosa di serio e che non venisse considerata un semplice passatempo. Ferri, però, non pare ancora pronto a darle le sicurezze che chiede.

Nella puntata di mercoledì, una minacciosa presenza metterà in allarme Lara e Roberto. Uno sconosciuto inizierà a seguirli, che cosa vorrà da loro? Non resta che seguire i prossimi episodi di Upas per sapere chi si cela dietro questa misteriosa ombra, forse legata al passato di Lara.