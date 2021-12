Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda nel 2022, verrà dato spazio anche ai protagonisti più piccoli. Dopo la storia d'amore tra Jimmy Poggi e Cristina Ferri, verrà infatti presentata agli spettatori un'altra tenera amicizia tra giovanissimi. Ma chi saranno i due personaggi al centro di questa vicenda?

Nel frattempo ci sarà un imprevisto sviluppo nel triangolo amoroso tra Samuel, Speranza e Vittorio. Quest'ultimo infatti, dopo aver "cospirato" per allontanare da sé la giovane Altieri, si scoprirà di esserne geloso.

Un posto al sole: Jimmy e Irene uniti dalla passione per gli scacchi

Irene (Greta Putaturo) e Camillo (Lorenzo De Angelis) hanno già avuto modo di interagire nell'episodio andato in onda il 18 novembre. In quella puntata i due bambini si confrontarono sul tema dell'arrivo dei neonati in una famiglia, conversazione che portò la piccola Sartori a scappare di casa. Fortunatamente tutto andò a finire bene, ma pare che, in seguito, i due bambini abbiano continuato a vedersi. Complice la passione per gli scacchi, tra i due piccoli nascerà una tenera amicizia anche se, almeno inizialmente, la figlia di Serena avrà molte difficoltà a parlare con il bambino a causa della sua eccessiva timidezza.

Un posto al sole, trame di gennaio: spazio ai più piccoli

Le anticipazioni rivelano che Filippo (Michelangelo Tommaso) aiuterà sua figlia a vincere la timidezza con Camillo. Quanto a quest'ultimo va detto che sarà impegnato ad aiutare Renato Poggi (Marzio Honorato) nel gioco degli scacchi, per evitargli una figuraccia. Va ricordato inoltre che Irene, precedentemente, aveva fatto da maestra a Raffaele (Patrizio Rispo).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I due bambini quindi si troveranno, loro malgrado, a doversi sfidare indirettamente. Non ci sono altri dettagli su questa sfida, ma viene svelato che nascerà un nuovo amore tra due protagonisti molto giovani. Purtroppo non viene specificato di chi si tratti, ma la sensazione è che i giovani personaggi in questione possano essere proprio Irene e Camillo.

Un posto al sole, anticipazioni gennaio: Vittorio geloso di Speranza

Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà svelato che il piano di Vittorio (Alessandro Amato D'Auria) si è rivelato un successo. Il giovane Del Bue è riuscito, infatti, nel suo intento di allontanare Speranza (Mariasole Di Maio) e spingerla tra le braccia di Samuel (Samuele Cavallo). Quello che però il ragazzo non aveva previsto è che il piano si sarebbe ritorto contro di lui. Del Bue, infatti, si renderà conto di essere geloso dei due. Cosa farà a questo punto? Accetterà il loro amore o lotterà per invertire gli effetti del suo piano?