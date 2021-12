Le anticipazioni di Un Posto al sole si concentrano sulle conseguenze del bacio tra Rossella e Patrizio, entrambi delusi dalla propria vita sentimentale. Crovi ha nascosto la presenza di Virginia a Rossella, e pare che non sia così sicuro di aver dimenticato la sua ex moglie. Patrizio, invece, è ancora a pezzi per la decisione di Clara di lasciarlo. Le anticipazioni di Un Posto al sole svelano che ci sarà aria di nostalgia tra i due ex fidanzati, che ripenseranno alla loro lunga e bellissima storia d'amore passata. C'è la possibilità di un ritorno di fiamma?

Nel frattempo, la posizione di Franco riguardo la possibilità del trasferimento di Angela sembrerà ammorbidirsi grazie all'intervento di Renato. Lara, invece, non riuscirà a scalzare la presenza costante di Marina per avvicinarsi definitivamente a Roberto.

Anticipazioni Un Posto al sole: Rossella e Patrizio ripensano alla loro storia d'amore

Sembra proprio non avere pace Rossella. Dopo la scoperta del tradimento di Silvia con Giancarlo e aver visto la fine del matrimonio dei suoi genitori, si è trovata davanti alle bugie di Riccardo che le ha nascosto di avere un'ex moglie. Crovi le aveva dato sicurezza, quella sicurezza e quel senso di protezione dei quali aveva tanto bisogno. Nel giro di poco tempo, però, il sogno si è infranto.

Un forte sentimento di impotenza e rabbia è presente anche Patrizio, ora solo dopo la decisione di Clara di chiudere con lui. Complice un bicchiere di vino di troppo, lui e Rossella hanno condiviso un momento molto dolce e romantico, che li farà riflettere sui reciproci sentimenti.

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un Posto al sole svelano che Rossella e Patrizio proveranno nostalgia per la loro storia d'amore passata: è troppo tardi per recuperare quel rapporto?

Franco fa un passo verso Angela: spoiler Un Posto al sole

Angela dovrebbe partire per la Sicilia, urge una sostituzione improvvisa alla Fondazione. Franco è contrario e non ha nascosto la sua preoccupazione nel caso in cui dovesse partire. Nella nuova puntata di Un posto al sole che andrà in onda su Rai 3 il 29 dicembre 2021, il contributo di Renato - sebbene involontario - sarà determinante per risolvere la situazione.

Franco rivedrà la sua posizione perentoria e farà un passo avanti nei confronti delle esigenze lavorative di Angela, che ne rimarrà piacevolmente stupita.

Intanto, Lara continuerà a cercare di avvicinare Roberto. C'è però una presenza costante e decisamente ingombrante che la ostacola, ovvero Marina. Come si metteranno le cose? Le trame di Upas prenderanno una piega inaspettata nelle nuove puntate che andranno in onda prossimamente.