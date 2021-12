L'oroscopo di venerdì 24 dicembre è caratterizzato da tante novità. I segni zodiacali non vedranno l'ora di aprire i regali di Natale, ma non tutti riusciranno a farsi travolgere dallo spirito natalizio. Alcuni infatti preferiranno prendere le distanze da tutto ciò e rintanarsi nella consueta normalità. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno gli aspetti più importanti della quotidianità come quelli sentimentali e sociali.

Nel dettaglio, secondo la configurazione planetaria di domani, Cancro, Bilancia e Capricorno si dedicheranno alle persone care, mentre Gemelli e Sagittario correranno ai ripari con regali dell'ultimo minuto.

Leone avrà bisogno di un po' di relax, mentre Acquario non avrà tempo per pensare.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 24 dicembre.

Previsioni zodiacali di venerdì 24 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non avrete molta voglia di festeggiare perché preferirete continuare con la vostra routine quotidiana. Nonostante tutto sarete pronti ad accogliere amici e parenti con il sorriso. Non vi sottrarrete alle loro attenzioni, ma proverete anche a ritagliarvi uno spazio solo per voi. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di impegnarvi per trovare il giusto equilibrio.

Toro: il vostro umore, nella giornata di domani, subirà diversi cambiamenti. Non vi alzerete con il piede giusto, ma con il trascorrere delle ore le cose inizieranno a migliorare.

Vi sentirete più padroni di voi stessi e sarete pronti a condividere lo spirito festivo con la vostra famiglia. Il partner e gli amici potrebbero decidere di unirsi ai festeggiamenti.

Gemelli: nonostante abbiate provato a organizzarvi per tempo, avrete ancora dei regali da fare. Il panico la farà da padrone, ma con qualche piccolo accorgimento riuscirete a sistemare la situazione.

L'oroscopo di domani vi suggerisce di fare appello alla vostra creatività: i regali fatti a mano, infatti, saranno quelli maggiormente apprezzati. Il partner si dimostrerà collaborativo.

Cancro: sarete circondati dall'affetto di amici e parenti. Farete di tutto per rendere indimenticabile la giornata di domani, perché vorrete lasciare un bel ricordo alle persone care.

L'amore sarà l'elemento fondamentale che alimenterà il clima di festa. Per fortuna riuscirete a lasciarvi alle spalle le recenti discussioni e l'incessante stress lavorativo. Il sorriso di un amico vi scalderà il cuore.

Oroscopo di domani 24 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: lo stress lavorativo ultimamente non vi ha dato tregua. Questo sarà il momento giusto per riposarvi e lasciare alle spalle le brutte esperienze. L'oroscopo di domani vi consiglia di non pensare a nulla. Sarà fondamentale concentrarvi sulle persone care e sui desideri che vorrete realizzare durante il periodo di festa. Un regalo inaspettato tornerà a farvi sorridere.

Vergine: purtroppo la giornata di domani sarà diversa dal previsto.

Le discussioni in famiglia, infatti, continueranno a essere una costante. Proverete a non dare peso alle parole del partner, ma non riuscirete a ignorarle a lungo. Sarà importante chiarire subito, in modo da non trascinarvi questioni irrisolte. Gli amici potrebbero soffrire per la vostra situazione.

Bilancia: non sarete molto attaccati alla tradizione natalizia, preferirete trascorrere il tempo con le persone care e prendervi cura di loro. Le vostre attenzioni saranno molto apprezzate, ma non tutti saranno disposti a unirsi alla festa. Ci sarà chi, con le sue lamentele, proverà a rovinarvi la giornata, l'oroscopo vi consiglia di ignorare questi atteggiamenti.

Scorpione: vi farete travolgere dall'atmosfera festiva.

Dopo tanti preparativi, finalmente, sarete pronti a vivere con entusiasmo la giornata di domani. Amici e parenti saranno i benvenuti, ma la maggior parte delle vostre attenzioni saranno rivolte al partner. Il rapporto di coppia procederà a gonfie vele e vi darà modo di intravedere un possibile futuro insieme. I regali ricevuti vi renderanno felicissimi.

Astrologia del 24 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sarete pronti per il Natale e rimarrete sorpresi dalla quantità di cose che dovrete ancora fare. Ci saranno dei regali da acquistare e alcune decorazioni da appendere. Per fortuna non sarete soli e potrete contare sulla collaborazione della vostra famiglia. Alla fine, nonostante l'ansia provata, tutto andrà per il verso giusto.

Sarete poco restii a usare i messaggi per fare gli auguri al prossimo.

Capricorno: finalmente sarete circondati dalla vostra famiglia. Avrete molte cose di cui discutere, ma la conversazione continuerà a spostarsi sul lavoro. Le previsioni zodiacali vi consigliano di pensare solo a divertirvi, senza turbarvi per cose che dovranno ancora accadere. Ciò vi aiuterà a vivere una giornata spensierata e all'insegna del calore familiare.

Acquario: quella di domani sarà una giornata molto impegnativa, vi diletterete in cucina e preparerete la casa per gli ospiti. Cercherete di svolgere tutto nel modo giusto, ma qualche piccolo imprevisto potrebbe turbare la vostra serenità; per fortuna nessuno ve lo farà pesare.

Riceverete tanti complementi e la stima delle persone che si uniranno a voi per festeggiare.

Pesci: adorerete osservare gli addobbi natalizi. Le luci e i colori vi riempiranno il cuore di gioia, ma lasceranno anche una piccola traccia di malinconia. Ripenserete a chi domani non potrà essere con voi. Per fortuna le persone care non mancheranno e avrete modo di circondarvi del loro affetto. Anche il partner sarà pronto a collaborare e a darvi tutto il supporto necessario.